Diaranson anochi a drenta informe di un auto sospechoso laga atras na Laurens Costersstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a haya e vehiculo full na lock y a controla e number y esaki no ta pertenece eybanda. Bisiñanan tampoco sa di ken e ta. Como cu no tin nada particular cu e auto polis a lage keda para eynan.