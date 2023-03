Estudio Basico pa bira Agente di Wardacosta ta habri pa inscripcion

Wardacosta ta informa hobennan entre 18 y 25 aña, ku tin e ambicion pa bira Agente di Wardacosta, pa inscribi nan mes pa e Estudio Basico pa bira Agente di Wardacosta (Basis Opleiding Kustwacht (BOK). E estudio basico ta un programa di estudio ku un duracion di 1 aña, consistiendo di vaknan practico y teoretico, incluso un training pa bira Agente Policial Extraordinario (Buitengewone Agent van de Politie, BAVPOL). Tantu hobennan masculino como femenino por inscribí pa e estudio di BOK.

E estudio ta start ku un periodo di introduccion, asina yama ‘SamenSterk’. E meta di e periodo ‘SamenSterk’ ta ku e aspirant durante e periodo aki, lo krese tantu fisicamente como mentalmente y ta sera conosi ku e organisacion di Wardacosta. Durante e curso e aspirantnan ta risibi habilidatnan basico, di entre otro EHBO (‘first aid’) y training ku arma. Tambe educacion noutico y vaknan di training basico di ekiponan di rescate, paga candela, legislacion di Wardacosta y manual di radio VHF, cualnan ta forma parti di e pakete di e estudio BOK. E condicion pa inscribi ta ku bo tin nacionalidat Hulandes, y ku bo ta inscribi na Aruba, Corsow, Sint Maarten of islanan BES, ku bo tin entre 18 y 25 aña di edat, na inisio di e curso, ku bo tin minimal un di e siguiente diplomanan: MAVO-4/ VMBO/VSBO-TKL/ L.T.S/ T-stroom/ EPB-door -stroom/ EPI of un diploma ekivalente na educacion secundario, ku bo tin un diploma di landamentu, ku bo por lesa y scibi Hulandes, ku bo tin un bon condiccion fisico, ku bo no ta bisti bril of lens y ku bo no tin un ‘strafblad’.



Si bo ta interesa den e curso, bo por bishita e website di Wardacosta via www.kustwacht.org . Aki bo por drenta e parti di ‘Werken bij’ y haña mas informacion tocante e curso y sigui e link pa yega na e formulario di inscripcion. E curso ta start den augustus 2023.

10 maart 2023

Persbericht Kustwacht Caribisch gebied

Inschrijving voor Basis Opleiding Kustwacht open

De Kustwacht roept jongeren tussen 18 jaar en 25 jaar op, die ambitie hebben om kustwachter te worden, om zich voor de Basis Opleiding Kustwacht (BOK) in te schrijven. De BOK is een 1-jarig opleidingsprogramma bestaande uit praktische en theoretische modules, inclusief een opleiding tot Buitengewone Agent van de Politie (BAVPOL). Zowel jongens als meiden kunnen zich voor de BOK inschrijven.

De opleiding begint met een introductieperiode, de ‘SamenSterk’ periode waarin de jongeren zowel fysiek als mentaal op de proef worden gesteld. Het doel van de ‘SamenSterk’ periode is dat de aspirant in die periode zowel fysiek als mentaal groeit en kennis maakt met de kustwachtorganisatie. Gedurende de opleiding krijgen de aspiranten basisvaardigheden van o.a. EHBO en schietvaardigheid. Ook het nautisch onderwijs en modulen in basis training reddingsmiddelen, brandbestrijding, kustwacht wetgeving en handleiding marifoon zijn onderdeel van het lessenpakket van de BOK. De voorwaarden om in te schrijven zijn dat je: beschikt over de Nederlandse nationaliteit en je ingeschreven bent op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden, tussen de 18 en 25 jaar oud bent bij aanvang van de opleiding, minimaal in het bezit bent van één van de volgende diploma’s: MAVO-4/ VMBO/VSBO-TKL/ L.T.S/ T-stroom/ EPB-door -stroom/ EPI of een gelijkwaardig diploma middelbaar onderwijs, dat je in het bezit bent van een zwemdiploma, de Nederlandse taal goed kan lezen en schrijven, een goede fysieke conditie hebt, geen bril of lenzen draagt en dat je geen strafblad hebt.

Indien je interesse hebt in de opleiding kun je de website van de Kustwacht Caribisch Gebied bezoeken via www.kustwacht.org. Daar kun je naar het gedeelte ‘Werken bij’ de Kustwacht meer informatie over de opleiding vinden en de link naar het sollicitatieformulier volgen. De opleiding start in augustus 2023.