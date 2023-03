[VIDEO] Doño di supermercado a lock shoplifter den su luga te ora ela saca tur cos horta

Posted in

Diasabra anochi a drenta informe di cu doño di supermercado a gara un shoplifter den su lugar y tin’e sera den e supermercado, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ya caba e ladron a bay caba y cu ta trata di un persona conosi pa polis a drenta e supermercado y tabata haci shoplifting scondiendo mercancia den su tas. E doño tin e persona aki caba na bista ya cu esaki ta e modus operandi di e ladron hortando den e supermercado. E doño a pone e ladron saca tur cos horta for di su tas y entrega esakinan bek. E doño a avisa polis cu e no ta entrega keho pero e no ta acepta esaki ser haci den su negoshi. E doño ta un persona masha generoso cu ta yuda tur hende basta cu nan ta sincero y honesto. Ora polis a wak e grabacion nan a mira cu esaki ta un conosido di nan y cu nan lo bay busk’e y hala su atencion pa su mala maña!