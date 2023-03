Diadomingo madruga a drenta informe di cu un persona hulandes europeo no por ni kier keda mas na Sabana Liber Villas esaki pasobra nan lo ta haciendo bruheria, voodoo etc. etc. Polis a bay na e adres unda cu e homber ta declara cu e no por ni ta soporta esey eynan. Cosnan straño ta sosodiendo y e no kier keda eynan mas y ta teme pa su seguridad. Polis a controla full rond paden y pafor di e cas pero no a topa cu nada particular. Pa su trankilidad polis a bay warda cun’e pa e trankilisa y calma.

