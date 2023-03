Mucha autista bisti cu unicamente un boxer a huy for di Madiki y a ser haya te na Cumana

Diadomingo atardi a drenta informe di cu tin un mucha chikito pia abao, lomba sunu canando rond te den area di Sero Blanco pero no ta papia ni bisa nada. Net un rato prome cu esey a drenta otro informe di cu un mucha autista a logra huy for di cas na Madiki. Mesora a relaciona e casonan aki cu otro, mesora a dirigi un patruya na e sitio indica na Sero Blanco. Na yegada di e patruya a compronde for di esnan cu a yama polis cu e mucha a drenta mondi bek. A keda busca rond y pubtra a logra haya sa cu enberdad nan a mira e mucha cu e descripcion duna pero algun minuut pasa y a mira despues cu mucha a bay. Un rato despues un dama a topa e mucha aki canando banda di Codemsa cu 2 mata den su mannan canando e dama mesora sin tabata sa cu e mucha ta autista y a huy bay no a duda y a yama polis mesora y a tene ocupa te ora cu e patruya a yega. Asina tambe polis a avisa e famia pa yega na Cumana pa busca e mucha. Un bon trabao, rapido y cu resultado positivo. Danki na tur cu a yuda!

