Minister Endy Croes: A ORGANISA UN ANOCHI INORMATIVO PA E STUDIANTENAN DI EXAMENKLAS CU TA BAY HULANDA AUGUSTUS PROXIMO.

En conexion cu vivienda pa studiante na Hulanda.

ORANJESTAD: Dialuna ultimo, en conexion cu vivienda pa studiante na Hulanda, Ministerio di Enseñansa a organisa un anochi informativo pa e alumnonan di examenklas di Colegio Arubano, Colegio Nigel Matthew y Educacion Profesional Intermedio (E.P.I.) na The Movies IMAX na Gloria. A traves di e pantaya grandi di The Movies IMAX a brinda e alumnonan informacion amplio di alohamento (huisvesting) na Hulanda. Den oranan laat di Hulanda, Arubahuis y algun mentor tabata presente a traves di e programa di Zoom Meeting, pa brinda informacion y contesta pregunta relaciona cu estudio na Hulanda. Ademas, tabatin un presentacion Sra. Paloma Osorio di Fundacion Plan di Bida pa educa e alumnonan tocante maneho di presupuesto. Alrededor di 200 alumno a asisti na e anochi informativo. Banda di esaki, docente y decano di diferente scol secundario di Aruba tambe tabata presente. E proposito di e evento aki ta pa yuda y motiva e alumnonan inscribi pa camber (studentkamer) na tempo, mirando cu si bo no tin un vivienda na Hulanda, no por haya un BSN nummer, no por haya un cuenta di banco y no por inscribi pa scol. Pues, esaki ta un problema grandi pa e esnan cu ta bay Hulanda pa sigui nan estudio sin tin un vivienda. Minister Endy Croes kier evita pa e studiantenan pasa den e proceso aki y cu esaki perhudica nan estudio na Hulanda. Banda di esaki, ta planifica pa trece un app, unda e studiantenan por haya tur informacion encuanto estudio y vivienda na Hulanda. Minister Endy Croes ta gradici Bureau di Enseñansa, ekipo di “marketing” y tur esnan cu a contribui den e presentacion bunita aki. Durante e luna di october ta planifica pa tene un otro anochi informativo, pa e studiantenan cu ta bay studia e proximo aña. Minister Endy Croes ta indica cu e tabata un anochi fructifero y ta contento cu e alumnonan a adkiri bastante informacion durante e evento.