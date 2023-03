TEAM SNOR A SUTA DURO!

Calabas/Kudawecha – Shonnan amante di domino estilo Netflix, diasabra ultimo tabata e “season finale” p’e trabuconan di Biba Lekker DT ora cu Team Snor a baha c’un militancia masal den Domino Square Garden cu lo por pone cualkier partido politico bira jaloers! Si studia e potretnan bon, si sigui e video dje camara di siguridad cu cautela, ta parce manera ta hala di hende a core bula cura e anochi ey y bandona e barco cu tabata zink bou mando di Captain Trimon!

E anochi a cuminsa sensacional pa Team Snor cu a bin cu sed di vengansa pa locual Biba Lekker a haci biaha pasa cu nan ‘brochinan’ di Team Pariba Legends! Esnan cu conoce Snor Perez sa cu ora e tercio aki pone su sinti na algo y habri su ‘trukendoos’ yen di formula matematico di domino, ta ‘van goede huize’ bo mester ta pa tin un chens contra su ekipo. Nos no por divulga niun di Snor su formulanan, ya cu nos a firma un ‘confidential agreement’, pero toch como ñapa nos kier a duna e hint chikito aki: watch out ora Snor sali cu 1 y blanco … su man ta pata pata di piedra di 6! Anyway, prome cu e azeta pa hasa snacks a keinta den cushina, ya Team Snor a drenta halftime cu score sensacional di 11 – 5! Despues di a disfruta dje pasapalonan completamente gratis cortesia di chef Han, e segundo tanda a cuminsa caminda tabata bisto cu Snor no tin idea di lanta handrem! Por a nota si cu Biba Lekker a hisa speed si un tiki, pero ya e daño dje prome mita dje anochi tabata haci caba! Snor ta tuma revancha pa su team hermano, Pariba Legends, door di placha Team Biba Lekker cu score convicente di 21 – 14! Un shock total claro pa e ekipo di Biba Lekker, kendenan ultimo tempo tabata den un racha di victoria. Pero, shonnan, conociendo Captain Trimon, ya esaki ta trahando riba ‘Season 2’ caba y lo estrena esaki pronto. Keda pendiente!