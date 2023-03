Posted in

Diamars mainta polisnan di distrito 2 a tene un control den trafico pariba di e rotonde Tanki Flip, varios auto cu a bira sali for di e rotonde sin pone señal a ser para y a ricibi nan merecido boet. Algun otro a haya pa incumplimento di otro reglanan hasta a para un dama cu no por a mustra su rijbewijs y a kita e yabi di auto for di dje te ora cu e presenta cu un persona cu rijbewijs valido na warda di Shaba.