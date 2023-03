Minister Endy Croes: CENTRO DEPORTIVO LUCIANO WEVER NA BRAZIL TA OPERACIONAL BEK Y PRONTO LO CAMBIA TUR E LUZNAN DI E VELD.

ORANJESTAD: Diadomingo mainta, Minister Endy Croes a acudi na Centro Deportivo Luciano Wever, conoci tambecomo Veld di Brazil. Minister Endy Croes a ricibi un invitacion di Aruba Little League pa ta presente diadomingomainta na Centro Deportivo Luciano Wever, mirando cu despues di hopi tempo e veld ta operacional bek. A haci un trabou grandi riba e veld pa drech’e y haci limpi. Minister Endy Croes ta expresa cu e ta hopi contento di por a miraactividad deportivo bek riba e veld y cu tin muchanan di diferente categoria ta hunga baseball y of softball. Banda di esaki South League cu tabatin basta tempo hungando bou di e nomber di South League mes, awo ta hungando bou di nomber di Aruba Little League. Pues, actualmente South League ta un parti di Aruba Little League. Durante e evento aanuncia cu South League a inicia campeonato cu su ekiponan. Minister Endy Croes a duna palabra na honor di nan participacion den e campeonato y a desea e ekiponan hopiexito. Ademas di esaki, Minister Endy Croes a haya peticionpa drecha e luznan di Centro Deportivo Luciano Wever y a compromete publicamente cu e ta encarga pa haci esaki. Minister Endy Croes ta duna un palabra di felicitacion naDistrict Administrator di Aruba Little League, Sr. Rudy Donata y secretaria Aruba Little League, Sra. Raquel Wester. Tambe, kier felicita Sr. Boshi Wever, kende ta rond Centro Deportivo Luciano Wever y ta haciendo un empeño grandi pa e mantencion di e facilidad y ta asina tambe stimula baseball pariba di brug. Minister Endy Croes ta sigui traha pa deporte y nos deportistanan cu ta central den vision di Gabinete Wever–Croes II.

