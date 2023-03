Diamars atardi un patruya atento di distrito 2 a nota un Nissan March sospechoso den Paraguana, mesora a bay su tras y a logra par’e tacticamente na Tanki Leendert ora cu a bay controla e auto y e ocupantenan a bin descubri cu tanto e chauffeur como e pasahero no por a mustra un permiso cu nan ta legalmente na Aruba y a detene nan pa despues manda nan pa Warda Nos Costa pa confirma si nan ta legalmente na Aruba of no y pa asina deporta nan for di Aruba.

Share this: Twitter

Facebook