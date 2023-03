Latin America Business Dialogue 2023: pa companianan di Aruba interesa den region

Posted in

Diahuebs awor, 16 di maart, Rijksdienst voor OndernemendNederland ta organisa e evento anual di Latin AmericaBusiness Dialogue di 10.00 a.m. pa 12.00 p.m. E ta un evento virtual gratis den cual representantenan di cada pais Latino Americano lo duna informacion riba con pa haci negoshi cunan pais. Lo tin sesionnan general y tambe sessionnan di mesa rondo den cual lo contesta preguntanan specifico di cada compania den gruponan chikito. Tur esaki ta sosode for di e confort di bo computer.

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio yIndustria ta participa anualmente na e evento aki pa brinda informacion na companianan Hulandes cu ta interesa pa hacinegoshi cu Aruba. Sinembargo e aña aki kier stimulacomerciantenan local tambe pa participa y haya sa con pa hacinegoshi cu e region. Lo tin representante den e area comercial di embahadanan di Reino for di Venezuela, Colombia, Republica Dominicana, Panama, Chile, pa nombra algun.

Inscripcion ta gratis y por te cu net prome cu e evento cu lo tuma lugar diahuebs 16 di maart, 10.00 a.m. Na e momento di inscirbi ta scohe e país cu bo ta interesa aden y lo match bopersona cu un representante di e país pa conbersa pa 20 minuut. Por inscribi online viahttps://www.rvo.nl/evenementen/latam-business-dialogue-2023 . Si tin mas pregunta por acudi na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria via z.erasmus@deaci.com .