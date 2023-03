BLACK TIE DINNER & BALL 2023

Aruba Black Tie Foundation (ABF) ta encarga cu e celebracion di un Anochi di Gala cu cena y baile. E evento aki ta uno special, como cu ta un “Fundraising” pa recauda fondo pa un instancia. E aña aki e fondo nan recauda ta pa Stichting Leerorkest Aruba, destina pa sigui desaroya y graba nan lesnan virtual, pa asina tur mucha na Aruba, por sigui haya les na nivel musical y cultural.

Leerorkest Aruba tin e obhetivo pa a lo largo, duna tur mucha na Aruba e oportunidad pa siña toca un instrumento musical, durante scol. y ta spera den futuro, despues di scol tambe.

E ta cientificamente proba cu toca y traha musica hunto, no solamente ta pret, pero ta hopi bon pa e desaroyo total di mucha. Di e forma aki nan ta siña traha cu otro, desaroya mas confianza propio, ademas cu nan creatividad ta stimula, di

forma cu nan celebro ta traha otro conexion. Nan ta siña scucha di otro na un forma positivo, tene otro den consideracion y yuda otro.

Tur mucha na Aruba ta ricibi les di musica virtual for di Leerorkest Aruba. E persona encarga ta un docente di musica pasiona cu ta cuminza cu lesnan di Educacion General di Musica, y na cinco scol a expande na e metodo di Leerorkest; toca hunto cu instrumentonan di un orkestra real. (Deze zin kan beter geformuleerd worden, maar ik weet niet hoe)

E muchanan ta siña den un forma lihe y relaha con pa toca violin, cello, doble baho, trompet, trombon, cuerno (hoorn), clarinet, flauta of percusion. Despues ta e meta pa nan toca hunto den un orkestra di klas.

Aunke Leerorkest Aruba ta ricibi ayudo financiero for di Leerorkest Nederland, pa medio di subsidio di Ministerio di Husticia y Siguridad di Hulanda, nos fundacion mester di mas sosten local y internacional y como tal ta aplaudi cualkier

gesto pa sigura cu e programa di Leerorkest ta keda vigente pa muchanan na Aruba.

Pa realisa nos metanan y sigui cu e lesnan virtual Stichting Leerorkest Aruba (nos) mester di fondo pa graba y edit tur e lesnan, pa asina tur e muchanan di scol basico por haya les di musica, pero tambe riba nan cultura di Aruba.

E team completo di The Black Tie Foundation, lo sa di prepara e fiesta aki asina bon cu tur hende lo keda papia di dje.

“The Black Tie Dinner & Ball 2023” lo tuma luga den e ballroom di Renaissance Conference Center dia 9 di september 2023 pa 7:00pm te cu 03:00amy vestuario ta di Gala.

Nos ta pidi pueblo de Aruba pa cumpra of reserva bo ticket mas pronto cu ta posibel pasobra carchinan ta limita.

Prijs pa carchi ta 175 florin, cu ta inclui bo entrada y un excelente cena cu 2 botter di binja ariba mesa.

Durante cena lo tin musica di Zulaika Geerman y Johnny Scharbaay y despues un cuminda hopi delicioso. Pa 9or en punto tur presente lo baila ariba ritmo musical di e tres tremendo bandanan di Robert y su Solo Banda Show, X-static, Azucar y Metro Polis Disco cu sa di haci e anochi aki inolvidabel. Pa 12:00am lo bai tin sopi y durante e anochi aki lo bai tin varios “doorprizes”. Nos lo tin e famoso “Taxi Dancers” pa baila henter anochi y goza di un anochi ameno.

Carchinan ya ta obtenibel na tur miembronan di Aruba Black Tie Foundation y miembronan di Stichting Leerorkest Aruba.

Pa mas informacion por tuma contacto cu sra. Sharine Geerman na tel 593-4249 of cu sra. Juliette van Romondt na tel

567-8937.