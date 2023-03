FEBRUARI 2023 A MUSTRA DI TA MAS FUERTE CU FEBRUARI 2022 Y FEBRUARI 2019!

Posted in

FEBRUARI 2023 DEN COMPARACION CU 2019 y 2022

Den luna di februari 2023 nos destinacion a ricibi un total di 98,016bishitante “stay-over”. Si compara luna di februari 2023 cu februari2019 – cu tabata e ultimo aña normal di turismo, por mira cu Aruba a recupera 105% di locual a wordo ricibi na februari 2019, cu ta indica un crecemento di 5%.

Si compara februari 2023 cu februari 2022 por wak un recuperaciondi 126% cu ta indica un crecemento di 26%.

MERCADONAN Y CATEGORIANAN DI ACOMODACION

Den februari 2023 83.5% di e total di e bishitantenan “stayover” paAruba a bishita for di Norte America, 6.6% a bishita for di Europa, 7.9% a bishita for di Latino America y 2.1% tawata procedente di otro partinan di mundo.

Mirando e categorianan di acomodacion, den februari 2023 35.8% di bishitante a keda den hotelnan High-rise, 8.1% a keda den hotelnanLow-rise, 25.4% a keda den Timeshare y 30.6% a keda den otro tipo di acomodacion, conoci tambe como vacation rentals.

VACATION RENTALS

Ta importante pa menciona cu A.T.A. tin acceso na un plataformaunda por wak e cantidad di cas, apartamento y villas cu ta wordo uzacomo vacation rentals como tambe e prijs averahe pa anochi, e ocupacion y un calculacion di e entrada cu esakinan ta genera.

Si compara februari 2023 cu februari 2022 por wak cu e prijs averahedi e acomodacionnan aki a crece cu 13%, for di un prijs averahe di $231 pa anochi na februari 2022 pa un prijs averahe di $262 nafebruari 2023. Si compara februari 2023 cu februari 2019, por wak cue prijs averahe di e acomodacionnan aki a crece cu 42%, for di un prijs averahe di $184 pa anochi na februari 2019 pa un prijs averahedi $262 na februari 2023.

Si compara februari 2023 cu februari 2022 por wak cu e ocupacionaverahe di e acomodacionnan aki a crece cu 5.9 punto di porcentahe, for di un averahe di 66% na februari 2022 pa un averahe di 71.9% nafebruari 2023. Si compara februari 2023 cu februari 2019 por wak cue ocupacion averahe di e acomodacionnan aki a crece cu 6.3 punto di porcentahe, for di un averahe di 65.6% na februari 2019 pa un averahe di 71.9% na februari 2023.

Den caso di entrada, si compara februari 2023 cu februari 2022 por wak cu e categoria a genera un crecemento den entrada di 37%. Si compara februari 2023 cu februari 2019 por wak cu e categoria a genera un crecemento den entrada di 197%.

Vacation Rentals 2019 2020 2021 2022 2023 ADR $184.00 $210.00 $222.00 $231.00 $262.00 Occupancy 65.6% 58.6% 48.4% 66.0% 71.9% Revenue $6,384,772.00 $9,077,597.00 $8,202,622.00 $13,824,906.00 $18,953,588.00 Source: A.T.A. (Transparent)

​​​​​​ ​

2023

Den e prome 2 lunanan di 2023, Aruba a ricibi un total di 197,010 bishitante “stayover” y 75.8% tawata procedente di Estados Unidos. 46.4% di e bishitantenan di Estados Unidos a bishita for di New York, Massachussets y New Jersey.

Den e prome 2 lunanan di 2023, e estadia averahe di bishitantenan“stayover” pa Aruba for di Norte America tawata 7.9 anochi, compara cu 7.6 anochi na 2019. E estadia averahe di bishitantenan di Europa tawata 11.6 anochi, compara cu 11.2 anochi na 2019. E estadia averahe di bsihitantenan di Latino America tawata di 7.4 anochi, compara cu 8.3 anochi na 2019.

Den e prome 2 lunanan di 2023, 23.2% di bishitante pa Aruba a yegacu American Airlines, 21.3% cu Jetblue y 14.5% cu Delta Airlines.

Pa 2023 ta sigui uza 4 indicador pa midi turismo. Compara cu 2019, na 2023, ta premira cu cantidad di bishitante lo recupera 105%, entrada di turismo lo recupera 117%, entrada di cambernan di hotel segun cifranan di AHATA lo recupera 100%, cantidad di bishitantenan crucero lo recupera entre 90% y 100%.

Pa ricibi A.T.A. su ‘Statistical Monthly Report’ tur luna, por contactaMelanie Kelly na m.kelly@aruba.com