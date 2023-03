Cuminsando na juli 2023 Wingo a cuminsa bende pasashi pa y for di Cali

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V., manehado y operado di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (Aruba Airport) ta sigui expande su rutanan den Colombia. “Nos ta enthusiasma pa anuncia cu awe nosaerolinea partner, Wingo, a cuminsa bende pasashi pa y for di nan destinacion nobo, Cali – Colombia. Wingo ta un partner importante y valioso pa e aeropuerto di Aruba. Nos ta contento cu e ruta y servicio nobo for di Cali, Colombia. Asina nos a habri un otro ruta den Colombia. Nos ta sigui expande nos horizonte den Colombia y nos ta cla pa facilita nos partner Wingo den esaki, diversificandonos red den e mercado di Latino America”, asina Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer na AUA Airport a duna di conoce.

Benta di pasashi desde dia 16 di maart 2023

E benta di pasashi pa e ruta nobo aki awor ta disponibelriba e website di Wingo, esta www.wingo.com, of via boagencia di viahe preferi cu ta bende pasashi pa Wingo. Entrante dia 1 di juli 2023, Wingo lo cuminsa bula dos vuelo pa siman directamente pa y for di Cali, Colombia, riba diaranson y diasabra, cu nan avion B737-800 cu espacio pa acomoda 189 pasahero. E operacionnan aki ta traduci den aproximadamente 1500 stoel adicional pa y for di Aruba cu Wingo. Cu e servicio adicional aki desdedia 1 di juli 2023, awo Wingo lo opera shete vuelo pa siman for di Colombia, tres di Bogota, dos di Medellin y dos for di Cali.

Wingo to operate direct flight s from Cali starting July 2023

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V., manager,and operator of Aeropuerto Internacional Reina Beatrix(Aruba Airport) continues to expand their gateways into Colombia. “We are extremely excited to announce that our airline partner Wingo has started the sale of their new direct flights to and from Cali, Colombia today. Wingo is an important and valuable partner for Aruba Airport, and we are very happy with this new, additional service out of Cali, opening yet another route to Colombia. We continue to expand our horizons in Colombia and are ready to facilitate our partner Wingo in this new venture, further diversifying our network in the Latin America market”, said Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer of AUA Airport.

Tickets sales as of March 16, 2023

The sale of the airfares for this new service is currently available on Wingo’s website at www.wingo.com or through your local travel agent of your choice that provide the Wingo air service options. As of July 1, 2023, Wingo will operate two weekly flights directly to Cali Colombia and back on Wednesday and Saturdays with their aircraft B737-800 with 189 seats. These operationstranslate to approximately 1500 additional seats to and from Aruba for Wingo. With this additional service as of July 1, 2023, Wingo will now operate 7 flights per week out of Colombia, 3 from Bogota, 2 from Medellin and 2 from Cali.