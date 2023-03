Chauffeur cu papelnan NO na ordo a sali dilanti scooter di Post na crusada Nobelstraat Kamerlingh Onnesstraat

Posted in

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Nobelstraat Kamerlingh Onnesstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin constata cu un chauffeur den un Kia Rio oranje sin su papelnan di auto na ordo a subi caminda for si Nobelstraat sin a duna preferencia na e motociclista di Post cu tabata bini cu preferencia for di nort. Debi na e impacto e manehador di e scooter a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima. Como cu e papelnan di e auto no tabata na ordo polis a confisca e vehiculo,