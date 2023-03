Diamars madruga a drenta informe di un accidente na Paradera, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda segun declaracion di e chauffeur ela bay desvia pa no dal un cacho y a baha caminda y a bay dal un mata. Polis a haya e declaracion ey dudoso ya cu e bumper no ta na e auto y tin mas sla na e auto cu no ta cuadra. Ora polis a puntr’e si ta un otro auto a dal e ela bisa no. Polis a keda cu duda.

