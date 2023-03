Posted in

Y UN BIAHA MAS TA SOLUCIONA PROBLEMA CU AVP A CAUSA

Parlamento siman pasa a trata e ley di Aruba Music Fest y señor Tofanelli cu tawata tin derecho pa organisa un conciertopero gobierno di AVP e tempo ey a dicidi di para e conciertoaki. Esaki AVP a haci simplemente pasobra tawata trata di un proyecto di MEP. Na 2009 cu AVP a bin na mando, nan a dicidi di para e concierto y kibra e contract y a bay corte. E gobierno di AVP a perde e caso den corte. Despues cu AVP a perde den corte, mester a bay negocia cu Tofanelli & Assiociates pa paga daño di perhuicio manera cu Huez a sentecia.

Aworaki, ta asina leu cu e ley a keda cla y trata den Parlamento pa e daño di perhuicio. Gobierno di MEP y RAIZ a pidi coalicion di MEP y RAIZ pa aproba e ley cu ta un problema cu a wordo ocaciona door di Partido AVP cu nan mes no a soluciona. Pero e Gobierno di MEP y RAIZ si ta carga e responsabilidad pa soluciona un biaha mas.

“Mi ta aprecia e Parlamentarionan di MEP y RAIZ cu a mustra responsabilidad pa un problema cu no ta anos aocaciona pero si nos ta soluciona. Loke a bay haci tambe den Parlamento”, Lider di MEP a expresa.

Loke ta lamentable, ta cu AVP a probecha di e momento un biaha mas pa manipula mente di hende. Pa mas di un lunalargo, prome cu e reunion aki a tuma luga, AVP a papia di e ley aki bisando cu MEP ta bin pa yuda señor Eddie Briesen cu e ley aki. Y nan a logra manipula hopi hende den pueblo.

Sinembargo, e ley aki no tin nada di haber cu Eddie Briesen nicu MEP. E ley aki tin di haber cu mal decision cu AVP a tuma, su consecuencianan y cu e daño di perhuicio cu mester wordopaga. MEP solemente a bin pa coregi esaki.

“Mi ta lamenta con AVP a lastra señor Eddie Briesen den e proceso. Señor Briesen ta un persona drechi y corecto. Berdadcu tin un investigacion na unda cu su nomber a cay, pero un biaha mas el a mustra cu e ta un hende drechi y corecto”.

Manera cu e investigacion a cuminsa, señor Eddie Briesen a dicidi di entrega su retiro su mes pa asina duna espacio na e investigacion cana su caminda. Manera señor Eddie Briesen ta bisa, su consenshi ta limpi y ta sigur cu e lo sali di esaki sin problema pero kier pa investigacion cana su curso y pa husticia vence na final. Pasobra esaki hende drechi ta haci. Esaki tur contrario na loke AVP a haci. AVP a brasacorupcion. Ta brasa e sospechoso Benny Sevinger, lagando e den Parlamento, y mientras e tawata den KIA, sigui haya susalario.

“Contrario na e manera cu AVP ta goberna, den MEP tin hende drechi. Mi ta lamenta profundamente con AVP a sali y lastra señor Eddie Briesen. Mi ta lamenta con un hobenpolitico, Gerlien Croes, a lastra señor Eddie Briesen y sufamia den Parlamento. Mi a bisa Gerlien Croes den Parlamento y mi ta ripiti. Grandesa di un hende ta, admiti boeror. Si bo a bisa algo y despues a resulta cu no ta asina, coregi bo eror y ofrece disculpa. Ta algo humano pa cometeeror pero tambe pa mustra grandesa, admiti bo eror y mustracu bo tin respet pa otro hende. Aunke, e conducta y pensamento aki no ta existi den Partido AVP. Nan a contribuina un reunion den Parlemento hopi tenso y pisa cu ta indignahende. Pero Partido MEP a haci loke a bisa pueblo cu nos lo haci. Nos a bin goberna e pais aki un biaha mas y nos a hayanos ta soluciona problema cu nos a hereda di AVP. Pero nosno ta sconde pe. Nos ta carga nos responsabilidad. Nos no a ocaciona e problema aki, pero nos ta solucione si”, Lider di MEP Evelyn Wever-Croes a expresa.