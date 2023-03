[VIDEO] Cacho a sali for di cura di minister su cas y a ataca dama peaton

Diamars mainta a drenta informe di cu un cacho a sali for di cura di un cas y a morde un dama peaton canando riba acera, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e porta di cura no tabata of no por sera full y asina e cacho a sali bay ataca e dama. Polis a pidi pa e unidad di polis K9 bini cu haula y “catch pole” pa asina hiba e cacho pa animal shelter. Maske e cacho no ta di e grandi ey pero si ta hopi brabo y finalmente a logra gar’e y bay cun’e. Ta trata aki di un cacho cu a sali for di cas di casualmente e minister cu ta atende cu asuntonan di cacho riba caya y esaki no ta e prome biaha!

Share this: Twitter

Facebook