Secretario General di MEP: AVP den un kiebro interno y un AVP 2 probablemente ta nacaminda.

Despues di locual a bin ta pasando interno den AVP por anticipacu no lo falta mucho pa e kiebro den AVP oficialmente birarealidad, unda lo anucia un AVP 2 bou un otro nomber.

Por tuma nota cu e sapatonan bieu den AVP manera; Mike Eman, Dowers, De Meza, (Avestruz) Sevinger, sosteni pa Marlon Sneek, Baba Herde ainda ta esnan cu ta “call the shots” pa AVP. Cos a bira asina cayente cu publicamente a cuminsa acusa otro den prensa. Un partido sin liderazgo y totalmente desorienta.

Historia di AVP:

AVP ta conoci pa un partido manipulado, golos y abusado. Ta fresco den nos memoria con AVP a manipula eleccion na 2009,gañando pueblo cu nan lo elimina BBO. AVP a goberna 8 aña y nunca a elimina e BBO, mas tristo ta cu na 2017 momento nan a bay cas a laga e BBO mas halto cu nan a encontre na 2009. ExMinister di AVP, Paul Croes actualmente ta den KIA cumpliendocu veredicto di cassatie unda di 5 hues di Hulanda a reconfirmalocual 3 hues den Hoge Beroep a dicta. Pues, 8 hues total a condene pa e corupcion den gran escala cu el a comete. ExMinister di AVP Benny (Avestruz) Sevinger ta e “next in line” cu un veredicto riba su cabes awor den luna di april kende porciertotambe lo termina den KIA na Santo Patia. Caso Avestruz ta 20 biaha mas grandi cu caso IBIS di Paul Croes. Mike Eman tambe a ricibi varios transferencia di 50 mil Dollar pa campaña na 2013 for di Roberto Rincon. RDA a bira un cas di corupcion y e investigacion forensico cual Ministerio Publico tin den nan podera trece tur esaki dilanti. Richard Arends otro ex Minister di AVP a cobra via su compania Horizon Consultancy 4 miyon florin pa duna conseho. Mike Eman su gobierno a presta 2200 miyon florin den 8 aña sin un pandemia. Brug na Spaans Lagoen 144 mil pa fiesta un solo anochi. Proyectonan di PPP ta costando pueblo awe 82.4 miyon pa aña te na 2037. Benny (Avestruz ) a grita den Parlamento “I don’t give a damn”. Mike ta grita cu e ta orguyosodi e debe y a pidi pueblo vota pa Benny. Rapport “Bo Aruba” ailustra cu prueba con AVP a malgasta 1600 miyon florin. Speed cu Patrick Paskel a cobra 8 miyon di placa di pueblo for di Mike Eman pa propaganda gobierno di AVP. Mike Eman tabatin 400 coordinador ta cana dal den otro na Cocolishi di cual 147 ribapayroll di Mike Eman. Asina AVP a goberna e pida baranca aki yte awe Gerlien y Rycond ta “muisstil” y nunca ta papia algo di esakinan pero ta brasa corupcion di AVP cu mil amor.

Movecionnan nobo

A tuma nota cu Gerlien y Rycond publicamente ta resonando nan bos contra e sapatonan bieu di AVP. Pues, tur esaki ta indicia cu cos ta “hot” internamente den AVP. Aunke pueblo ta conoci caba awor cu e caracter zwak di ambos politico kendenan a brasacorupcion por tuma nota di un movecion nobo interno. Tempo nos dilanti lo mustra e gravedad di e problemanan den partidoAVP. No ta descarta cu AVP lo lanta un AVP (2) a trabes di Gerlien pa asina por acumula votonan di tur esnan rabia cu AVP, pero finalmente cu e meta pa AVP y AVP (2) forma un posibel coalicion den futuro. Tronconnan di AVP a slek parti di e strategiapero pueblo ta bay ta mucho mas inteligente cu esaki. Nos lo lagaesey pa nan cuenta. Un cos si! Pueblo hamas por pordona AVP y tampoco por honra nan cu un voto nunca pero nunca mas. Ni AVP pero tampoco AVP (2). AVP sinonimo di corupcion. Un universidad di corupcion!