Secretario General di MEP: AVP CU PROBLEMA INTERNO Sapatonan bieu di AVP rebeldiando contra esnan jong.

Siman pasa durante un reunion publico den Parlamento di Aruba a trata e hecho pa “settle” y paga Lee Tofanelli Associates (LTA) pa cu e cuestion di Aruba Music Festival. Durante un debate di casi12 ora por a tuma nota cu coalicion a laga oposicion y sigur AVP na werki.com.

AVP a cuminsa na hunga victima:

Durante dicho reunion por a tuma nota cu AVP kier a hungavictima. Mas tristo ta cu Gerlien Croes “La Reina del Sur” huntocu Ryçond a purba na tur manera di plak e reunion aki como un reunion pa scapa Edison Briesen. Nan intento no a logra, como cu e reunion aki nunca tabata basa pa scapa Eddy Briesen. Nan propio colega de Meza a pasa e “luz di horca” rond di nan garganta sin cu nan tabata sa. A benta Gerlien y Ryçond bou buscompletamente. Coalicion a reaciona fuerte bagatelisandototalmente e falta di experencia cu tanto Gerlien Croes y Ryçondtin y mas aun por a demostra cu ningun di dos a prepara nan mesdebidamente, ni tampoco a repasa e documentonan di e caso aki.

E Ministernan Evelyn, Dangui y Xiomara a duna nan un les:

Minister Dangui Oduber a bini “por la goma” y bon prepara cu tur documento y asina por a prueba cu e cabay robes cu Gerlien y Ryçond a subi pa ultimo 10 dianan pa asina trata na crea un scenario cu e reunion ta pa scapa Eddy Briesen ta totalmente robes. Minister Xiomara Maduro a baha fuertisimo, mientras cu Prome Minister Evelyn Wever Croes a duna un “masterclass” ta con ta hiba politica cu argumento y pruebanan palpabel den man. E ley ta trata di un caso cu Lee Tofanelli a inicia contra gobierno y a gana gobierno.

Parlamentarionan di MEP a baha pisa riba AVP:

Parlamentarionan di MEP a baha fuerte riba AVP. Por a tuma nota cu e parlamentarionan a prepara nan mes hopi bon y tabata “on top” di e caso. Ultimo esaki a pone cu AVP den su propio seno a cuminsa “backpedal”. Alabes AVP constantemente tabata bandonasala ora tabata dal nan cu berdad den nan propio cara.

Esencia di e caso:

Edison Briesen a contrata e Team Tofanelli (LTA) na 2002 pa 4 aña pa organisa Aruba Music festival. Na aña 2005 a prolonga e contract aki cu 4 aña mas, di 2006 pa 2009. Dia 1 di october di aña 2008, a prolonga e contract pa un proximo 4 aña, di aña 2010te 2013. Lamentablemente, gobierno a cambia na final di aña2009 y mesora AVP dia 28 di januari 2010 a kibra dicho contract. CAD a skirbi un rapport alrepecto y a pidi AVP pa busca un conseho huridico prome cu tuma cualkier desicion. E consehohuridico aki nunca a wordo busca. LTA a lanta un caso contra gobierno, cual gobierno a gana na prome instante. LTA a bay Hoge Beroep, unda 3 hues a kibra e prome veredicto y a bari tur eponencianan di gobierno for di mesa y asina declara LTA gana y e mandato necesario pa cobra e contract cu a wordo kibra pa AVP.Esaki ta e caso. Mike de Meza como minister encarga na aña2016, a opta den nomber di gobierno pa no bay “cassatie”, pero pa yega na un “settlement”. Simplemente gobierno no tabata tin chens di gana den “cassatie”, pues gobierno mester paga pa mal desicion di AVP. Mike Eman y Mike de Meza, Dowers y Benny,tur a aproba e desicion den ministerraad pa kibra dicho contractnajanuari 2010. Esaki basicamente ta e caso unda Pais Aruba a wordo perhudica y mester paga un balente suma di alrededor 2 miyon florin pa un desicion robes di AVP. Ningun momento ta un caso pa scapa Eddy Briesen, manera AVP y su carpatanan Speed yPatrick Paskel kier bende.

Interno AVP ta na werki:

Durante e reunion publico Mike de Meza a bay ful un otrodireccion den comparacion cu liña di su partido, admitiendopublicamente cu el a scoge pa stop e caso y yega na un “settlement” cu e grupo internacional LTA. Mientras Gerlien y Ryçond tin mas di dos siman den prensa ta purba plak esaki ribaEddy Briesen, nan propio colega a splica nan ta con cos a bay y nota un caso contra Eddy Briesen, sino un caso di Lee Tofaneeli (LTA) contra Pais Aruba. Internamente AVP a sali hopi machica di e reunion aki, unda mascarada di e sangernan jong a cay, estaGerlien y Ryçond. E sapatonan bieu di AVP keto bay ta den control interno di partido AVP. Nos por a observa un AVP hopidesorienta y sin liderazgo. Pocopoco nan ta pagando pa e “masacre” cu nan a comete cu henter pueblo di Aruba di 2010-2017. AVP sigur nunca mas!