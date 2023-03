Minister Endy Croes: MINISTER ENDY CROES A LOGRA FIRMA UN EXCELENTE MOU CU UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA

Oranjestad: Minister di Enseñansa Endy Croes a indica cu despues di un aña y mei di negociacion, a logra convenceUniversity of Central Florida (UCF) pa e studiantenan di Aruba tambe por tin acceso y bin na remarke pa LAC scholarschip. LAC, Latin American Caribbean Country Scholarship, ta fondo cu estado, federal y sector priva naMerca ta pone disponibel pa studiantenan di pais cu financieramente tin e dificil. Diaranson ultimo, Minister di Enseñansa Endy Croes hunto cu “Assistant Director Technical Publications Writer” Sergio Ponce Cordova, “Assistant Director” Daren Caine, “Director International Recruitment and Partnerships’ Mark Hartman, Vice Consul General di Reino Hulandes Luuk Nijman, Minister Plenipotenciario di Aruba na Washington Joselin Croes tabata presente momentocu “Vice Provost and Vice President for Academic Affairs” Timothy Letzring a firma MOU. Inicialmente ta haya 5 cupopa aña, pa 3 aña largo. Pues, un total di 15 cupo den 3 aña ycada cupo ta wordo paga 4 aña di estudio pa nan. UCF ta haciescogencia di e studiantenan cu e ta tuma. Pues, e studiantenann mester cumpli cu e rekisitonan cu UCF ta stipula pa asina keda selecta. UCF ta un di e universidadnan di mas grandi di Florida, cu un cantidad di 70 mil studiante. Tin mas di 100 estudio (opleiding) cu por haci online, 97 estudioden master’s degree y mas di 240 estudio den totalidad. Pa sigui un estudio na UCF ta bastante costoso, un studiante localpor paga un average di 40 pa 45 mil dollar pa aña, door di aplica pa LAC Scholarship ta bin na remarke pa “In state tuition”, alabes ta duna e studiantenan 500 dollar pa semester, cual ta 1000 dollar pa aña. Parti di e programa di LAC ta cu e scol mester contribui cu un suma pa bo bin na remarke. Pa finalisa, esaki ta un logro grandi pa studiantenan di Aruba, mirando cu awo esnan cu ta interesa pa continua nan estudiona UCF na Merca tambe ta bay tin acceso y ta bin na remarkepa LAC scholarschip. Minister Endy Croes ta gradici y felicitatur esnan cu a forma parti di e negociacion aki.

