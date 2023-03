Persecucion agentenan policial / Vervolging politieagenten

Corte Superior a duna instruccion na Ministerio Pubicorecientemente pa persigui dos agente policial riba sospecho di homicidio. Relaciona cu e instruccion aki, Ministerio Publico lo cita e polisnan pa presenta dilanti Huez. E caso lo bin dilantiCorte dentro di un tempo.

E decision di Corte Superior tin di haber cu un keho segunarticulo 15 di Buki di Procedimiento Penal di parti di famia di un persona cu a perde su bida despues di a wordo tira pa polis riba 28 di september 2020. Landsrecherche a cuminza uninvestigacion penal esten, for di cual a sali (na opinion diMinisterio Publico) cu e polisnan envolvi a actua den defensapropio. Siguientemente fiscal di husticia a seponeer e caso.

Corte Superior a dicidi awor cu e punto di salida mester ta semper cu un caso mester wordo en principio hiba dilanti Huezsi ta trata di sospecho di un hecho castigable hopi grave camindaun persona a fayece. Pues esey ta loke ta bay pasa awor cu citacion di e dos polisnan.

Ministerio Publico ta sigui riba e posicion cu ta trata di defensapropio.

Vervolging politieagenten

Het gemeenschappelijk hof van justitie heeft recentelijk aan het openbaar ministerie de opdracht gegeven om vervolging in te stellen tegen twee politieagenten op verdenking van doodslag. Het openbaar ministerie zal, naar aanleiding van deze opdracht, overgaan tot het dagvaarden van de betrokkenen. De zaak zal binnen afzienbare tijd op zitting komen.

De beschikking van het hof was inzake het beklag ex artikel 15 van het Wetboek van Strafvordering van de nabestaanden van een persoon die op 28 september 2020 door politiekogels om het leven kwam. De Landsrecherche stelde destijds een strafrechtelijk onderzoek in, waaruit bleek, naar het standpunt van het openbaar ministerie, dat de betrokken politieagenten uit zelfverdediging hadden gehandeld. De zaak werd daarop door de officier van justitie geseponeerd.

Het hof heeft, zonder zich uit te laten over de vraag of sprake is geweest van zelfverdediging, geoordeeld dat het uitgangspunt moet zijn dat een zaak in beginsel altijd aan een rechter moet worden voorgelegd indien sprake is van een verdenking van een zeer ernstig strafbaar feit waarbij een persoon is komen te overlijden. Dat gebeurt nu alsnog met het dagvaarden van de twee politieagenten.

Het standpunt van het OM is nog steeds dat sprake is geweest van zelfverdediging.