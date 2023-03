SECRETARIO GENERAL DI MEP: COME POPCORN Y MIRA E SHOW PROBLEMA SERIO INTERNO DEN AVP, NO TIN LIDERAZGO Y OPOSICION A CAY

Posted in

Recientemente, por a tuma nota di un guera interno den AVP. Aunke problema interno di cualkier partido lo mester wordoresolvi internamente y no den prensa, nos por a tuma nota con e partido mas corupto den historia di Aruba a opta pa regla suproblema den prensa. Tur esaki pa falta di liderazgo.

Gerlien, “La Reina del Sur” hunto cu Ryçond a cuminsa un guera friu, pero publicamente contra Mike Eman, Mike de Meza, Dowers y Benny Sevinger, pues contra e sapatonanbieu. Ryçond y Gerlien a haya un baño di awa friu, despues di mas di dos siman ta purba uza caso Tofanelli y Edison Briesencomo nan cabay di campaña pa purba score politicamente. Tur esaki, momento Mike de Meza a splica den reunion publicoden Parlamento di Aruba cu ta AVP y Mike de Meza mes a scoge pa NO bay “cassatie”, como cu segun consehonan,gobierno no tin ningun chens y a opta pa “settlement”. Pues,Gerlien y Ryçond a hay’e “den wowo”, pa tur e show cu nan a haci pa simannan largo den un caso cu Tofanelli a lanta contra gobierno, unda nan kier a plak esaki cu ta pa scapa Edison Briesen ta bay cu un ley parlamento. Gerlien y Ryçond a kedamanera dos bobo. E berdad a alcansa nan mentiranan hopi lihey a laga nan “blo sunu”. Den nan rabia awo, nan a bay publicamente contra Mike de Meza, yamando Mike de Meza pa gañado y cu Mike de Meza lo a gaña nan no un biaha sino 2 biaha. Den prensa Ryçond a yama Mike de Meza unESTUPIDO cu hoofdletter. Pues, AVP su miembronan di parlamento, publicamente ta yama otro pa gañado y estupidoy te hasta ta exigi un disculpa publico pa cu otro. Québarbaridad!. Pues un kiebro interno den AVP.

Finalisando, por a tuma nota cu hasta e candidatonan hoben lo a cuestiona tempo a traha ultimo lista cu Benny a aparece ribae ultimo lista di AVP. Ta awo apenas, nan ta bentando tur pañasushi ariba caya. Ta keda straña tambe cu Gerlien y Ryçond ta ataca Mike de Meza publicamente, pero nunca ta tendeGerlien y Ryçond toca e tema di Paul Croes y Benny Sevinger. Pues casonan feroz di corupcion ambos tanto Gerlien y Ryçond tin bon brasa. Caya ta papia cu pronto lo tin un AVP 2 na caminda. Un cos ta sigur cu awo Gerlien y Ryçond kier sapatia, pero pa 18 luna tin Benny bon brasa y ta sinta huntocu ne votando contra tur e leynan bon pa Aruba. Por ehempel,e presupuesto di Pais Aruba, sin ningun motibo valido tur a vota contra. Pueblo tin boso door en door. Tempo lo mustra. Un AVP kibra y na werki. AVP su curason ta bati pa corupcion. Nunca mas AVP.