Sentencia Diamante / Uitspraak Diamante

Corte den Prome Instancia a dicta sentencia awe den e casocontra ex-parlamentario A.A.H., voorzitter di POR (Pueblo Orguyoso y Respeta), y contra J.D.v.P., penningmeester di e partido.

H. a wordo condena pa un castigo di prison di 24 luna, di cual 6 luna ta condicional y un tempo di prueba di 3 aña pa desfalco di Afl. 195.404 en total di placa di Pais Aruba, pa estafa y falsificacion. Ademas el a wordo condena pa paga un multa di Afl. 35.000. E suma di Afl. 15.000 cu a wordo tuma den beslag cerca dje na inicio di e caso, a wordo declara verbeurd.

E sospechoso V.P. a wordo condena pa un multa di Afl. 1000 y 120 ora di trabao pa comunidad condicional.

Fiscal di Husticia a exigi anteriormente contra H. un castigo di prison di 24 luna mas un multa. Contra e sospechoso V.P. e exigencia tabata un castigo di trabao di 200 ora plus 3 lunacondicional y un tempo di prueba di 3 aña.

E forma di procede di H. tabatin un efecto debilitante ribacomunidad di Aruba. Corte ta tilde pisa di esaki, sigur tambepasobra e tabata polis pa añanan largo. E hechonan cu a kedacomproba contra dje ta grave y ta haci daño na e confianza cu e ciudadano mester por tin den personanan manera H., cu ta ocupaposicionnan importante den sociedad. Hopi hende tabata admiraH. y tabata tambe depende di dje. Envez di sirbi e interesnan di e ciudadano, el a haci maluso di su posicion como representante di pueblo pa su mes ganashi financiero. Ademas e no a dunaningun muestra durante tratamento di e caso den Corte di ta weita cu loke el a haci ta castigable y malo. Lo contrario, e ta indigna cu e tin cu para dilanti Huez.

Uitspraak Diamante

Het gerecht in eerste aanleg deed vandaag uitspraak in de zaak tegen het voormalig statenlid A.A.H., partijvoorzitter van de POR (Pueblo Orguyoso y Respeta), en tegen J.D.v.P., de penningmeester van de partij.

H. werd daarbij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar voor verduistering van in totaal 195.404 gulden aan overheidsgelden, oplichting en valsheid in geschrifte. Daarnaast werd hem een geldboete opgelegd van 35.000 gulden. Het bedrag van 15.000 gulden dat aan het begin van de zaak bij hem in beslag was genomen werd verbeurdverklaard.

De verdachte V.P. werd veroordeeld tot een geldboete van 1000 gulden en een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur.

De officier van justitie had eerder een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden en een geldboete geëist tegen de verdachte H. Tegen de verdachte V.P. had het openbaar ministerie een werkstraf voor de duur van 200 uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van 3 jaar geëist.

Het handelen van H. heeft een ondermijnende invloed gehad op de Arubaanse samenleving. Het gerecht rekent hem dit zwaar aan, zeker ook omdat hij jarenlang als politieagent heeft gewerkt. De bewezen feiten zijn ernstig en schaden het vertrouwen dat de burger moet kunnen stellen in personen zoals H., die belangrijke posities innemen. Veel mensen keken naar hem op en waren ook van hem afhankelijk. In plaats van de belangen van de burger te dienen, heeft H. misbruik gemaakt van zijn positie als volksvertegenwoordiger voor zijn eigen financieel gewin. Daarnaast heeft hij ter terechtzitting geen blijk gegeven het strafbare en verwerpelijke van zijn handelen in te zien. Integendeel, hij is verongelijkt dat hij hiervoor terecht moet staan.

Het OM blijft zich inzetten tegen corruptie. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat politici integer zijn en dat er zorgvuldig wordt omgegaan met publiek geld. Men moet weten dat de wet voor iedereen geldt en dat corruptie door politici onacceptabel is.

Ministerio Publico lo sigui actua contra corupcion. E ciudadanomester por confia den integridad di politiconan y cu politiconanta anda cuidadosamente cu fondonan publico. Nan mester sa cu Ley ta conta pa tur hende y cu politiconan corupto ta inacceptable.