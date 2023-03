Secretario General di MEP: “Ora Berguensa a caba!” FISCAL DEN CORTE DEN CASO DI BENNY SEVINGER DI AVP “GULLE GIFT IN BROEKZAK VAN DE MINISTER”

Mientras e lunanan ta bay pasando mas y mas april ta acercando. April ta e luna cu e veredicto riba un otro ex–minister di AVP, estaBenny Sevinger, e “masterpiece” y sospechoso principal den caso di Avestruz lo cay. Manera ta conoci, Mike Eman a pone Benny ribalista apesar cu e tabata sospechoso sintando den KIA. Mientrasfiscalnan a presenta e caso den corte den e lunanan di october te cu december 2022 ta toca turno na hues pa bini awo cu un veredicto. Kico Benny y AVP lo haci asina cu e veredicto aki bira conoci? Tumahonor na bo mes? Tempo lo mustra!

E caso di corupcion di mas grandi den historia di Aruba:

Caso Avestruz conoce un total di 22 mil pagina di investigacion. Un caso cu por wordo compara cu mafia organisa. Na un maneraincomprendibel Benny Sevinger a uza aparato gubernamental pa enrikece su mes y amigonan rond di dje. Asina e rekisitorio(requisitoir) di fiscal a ilustra momento cu e fiscalnan publicamente a lesa esaki den corte. Literalmente ta para den e rekisitorio: ”Onderzoek Avestrus is een cocktail van het bovenstaande. Een prominent toenmalig minister die vanuit zijn positie zijn vrienden “STINKEND RIJK” heeft laten worden. Zonder dat zij hier enige inspanningen voor hoefden te verrichten. Zij hebben alleen een luisterend oor bij minister Sevinger moeten regelen. Zijn hand om een stempel en zijn handtekening te zetten. Wat daarvoor nodig was, was een gulle gift in de broekzak van minister Sevinger.” Pues,literalmente esaki ta skirbi den e rekisitorio como resultado di e investigacion y a wordo lesa den corte pa fiscal. Prohibi pa lubida!

Fiscal a desmantela e banda criminal di AVP:

Fiscal a confronta Benny “himself” cu un pago di un fiesta pa supropio yui den Holiday Inn, unda Holiday inn (amigo di Benny) a paga $ 8000 na bebida pa e fiesta aki. Tambe fiscal a prueba con Benny a ricibi regalo di su “bestfriend” y empleado di su bureau, estaSusebeek. Durante investigacion nan a confronta Benny cu un pagohaci na Fantastic Gardens Aruba di Afl. 25.201,64 pa hardin di supropio hogar. Benny a reacciona bisando: “Ik heb dit zelf bij FantasicGarden contant betaald”. Despues nan a confronta Benny cu diferentecheque (transferencia) di Pats Development N.V. cu ta un compania di Susebeek cu a paga e suma aki na Fantastic Gardens. Benny a birableek bleek y a cambia ful su declaracion. Aki Benny a inventa e storia cu e no ta corda mucho bon pero el a duna Susebeek e Afl.25.201,64 cash pa Susebeek bay pag’e p’e y posiblemente Susebeeklo a pag’e for di su compania. Asina por a gara Benny ta gañadiferente biaha y no por a saca su curpa. Investigacion a comproba cu Susebeek a paga Afl. 100.000,- pa comberti Benny su cas den un hogar bunita. Susebeek a cumpra un ekipo di gym na balor di Afl.23.000,- pa Benny. Tambe, Susebeek a paga ful un cura di cas pa Benny Sevinger na balor di Afl.22.000,-. Fiscal den su rekisitorio a pone: “Verdachten Sevinger en Susebeek zitten hier te liegen”. Pues,nan no sa con pa saca nan curpa afo. Sinembargo, Susebeek ta padrasodi Gerlien Croes y kisas pa e motibo aki nunca Gerlien kier cuestionae caso Avestruz di Benny Sevinger y Susebeek? Pero si kier atacaEdison Briesen riba algo cu Gerlien no tin rason? Awo nan cu nan napleito den nan partido. Dime con quién andas y te diré quién eres!

Susebeek, amigo di Benny a ricibi 6 cancha di futbolna tereno?

Susebeek, amigo y empleado den bureau di Benny a ricibi total 15.141m2 na tereno comercial na Prime Location, 1.829m2 na terenopa traha 3 cas na Esmeralda (Noord), alabes 11.000m2 di huurgrondna Jaburibari banda di finca di Henny Eman pa un total di 28.000m2 di tereno, cual ta igual cu 6 cancha di futbol. Pa pueblo por imagina e grandura, imagina e veldnan di futbol di Stadion Frans Figaroa, Stadion Guillermo Prospero Trinidad Dakota, RCA, Nacional,Estrella, Bubali hunto. Pues un total di 6 veld di futbol na tereno pa un solo amigo, unda masha hopi placa a core. Banda di esaki MinisterioPublico a haya un cuenta di Susebeek na Orca Bank Curaçao cu 2.4 miyon florin cash money riba dje. E cuenta aki actualmente tin beslagriba dje. Pues, esaki ta un pida chikito di e caso miyonario y historicodi corupcion di Benny Sevinger y AVP. Esaki Gerlien Croes tin bon brasa y ta muisstil riba dje. Susebeek ta padraso di Gerlien Croes. Prohibi pa lubida y nos lo t’ey pa keda recorda pueblo cu AVP 1 y AVP 2, nunca pero nunca mas!