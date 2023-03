TEAM SNOR LO ENFRENTA SERO BLANCO!

Posted in

Calabas/Kudawecha – Diasabra awor 1 april, ayayay, ta ken lo wordo tuma haci, ken lo ta e victima dje sambombaso den domino cu lo tuma lugar diasabra awor 1 di april, cuminsando pa 8’or di anochi, n’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden aya net n’e frontera entre Kudawecha y Calabas!

E trabuconan di “Witte Berg” a haya “de smaak te pakken” ora nan a wak con facil Team Snor a core rosa door di varios ekipo ultimo encuentronan. Un “YES WE CAN!” grandi a resona door di militancia di Team Sero Blanco ora nan a dicidi di bay pa coy e toro na su “snor” di biaha! Sero Blanco lo mester bay bon prepara si pasobra ultimo tempo e unico matematico den domino, Nelson “Snor” Perez, ta sacando formulanan den wega di domino cu lo laga te hasta Einstein “babucated”! Snor no ta papia mucho, y ora draai bek e video bo no por saca afo su formula secreto, pero ultimo tempo su efectividad a cuminsa surpasa varios standard internacional! Dus, Team Sero Blanco, “OJO” pasobra e bigoti ta agresivo ultimo lunanan.

Manera di custumber, entrada ta completamente gratis pa pueblo amante di domino, y durante halftime e snacknan lo core totalmente riba cuenta dje “Management Team” di Domino Square Garden! Bini un bini tur, diasabra awor 1 di april, cuminsando pa 8’or di anochi, pa bin presencia otro encuentro clasico di domino ‘high tension’ aya n’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden! Yegaaa!