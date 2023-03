Aruba Lions Club cu bunita projecto pa nos grandinan

Posted in

Aruba Lions Club den su aña leonistico di celebracion 75 aniversario, ta bolbe cu un di su bunita projectonan despues cu pandemia a stroba pa un temporada, pero e leonnan ta bek cu e “Smile Mobile”.

Algun luna atras nos a presencia e re-indroduccion di e cara nobo di “Smile Mobile”, awe por anuncia cu weekend di 25 y 26 di maart 2023, e “smile mobile” a sali na dos ocacion, pa e Centro di Cuido na Sanicolaas diasabra y despues pa Maris Stella riba diadomingo.

Den presencia di dos autoridad internacional di e organisacion di Lions, hunto cu miembronan di Aruba Lions Club y tambe e hobennan di Leo Club, e projecto a cuminsa for di oranan di mainta.

Den e mobile aki por a presencia con e dentadura di nos grandinan ta pasa un proceso di limpieza y reparacion den man di profecionalnan cu ayudo di e muchanan di Leo Club cu ta registra y buska esakinan.

Durante e momento aki tambe e grandinan ta wordo entreteni cu musica di e miembronan di Lions y na momento di entrega di e dentadura nan ta ricibi esaki cu un pakete di pasa boka.

Pa esnan cu ta duna e servicio di cuido, tambe a ricibi un pakete for di man di e Leo Club, como muestra di aprecio pa e bunita trabou cu nan ta eherce di cuida nos grandinan.

Esaki sigur ta un bunita projecto di Aruba Lions Club cu un biaha mas ta demostra nan pashon como voluntario pa sirbi den comunidad y juda caminda cu tin necesidad.

Aruba Lions Club kier gradici tambe na e voluntarionan “Friends of Lions” cu a juda pa prepara e paketenan, tambe un danki ta bai na Price Smart cu tambe a contribui pa por a logra e paketenan cu “pasa boka”.

Un palabra di pabien pa Aruba Lions Club y su Leo Club pa e projecto aki y asina tambe preparando pa e weekend aki nan bishita na Paviljoen.