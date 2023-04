Posted in

Diasabra mainta a drenta informe di cu tin un persona cu no ta duna señal di bida na Rooiweg, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e homber di 62 aña no ta duna swñal si bida. Na yegada di e ambulans nan a pidi presencia di e dokter ya cu no por haci nada mas pa e homber. Na yegada di e dokter a constata cu aki ta trata di un caso di morto natural. awe24.com ta extende su mas sincero palabranan di condolencia na famia di e fayecido.