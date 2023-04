MINISTER ENDY CROES TA ELABORA RIBA DIFERENTE TOPICO IMPORTANTE CU DEA

Posted in

Oranjestad: Siman pasa dialuna, Minister di Enseñansa Endy Croes a reuni cu directora di Departmento di Enseñansa Aruba Sra. Anne Marie Proveyer y directora suplente Sra. Sheila Maduro. Semanalmente ta sinta hunto y ta trata diferente topico importante. Un di e topiconan cu a trata ta e “doorstroomtoets” cu a tuma luga dia 22 y 23 di maart na Aruba pa tur e alumnonan di aña 6 di scol basico. Alrededor di 1500 alumno di diferente scol basico a realisa e evaluacion (toets) aki, incluyendo alumnonan di EduCampus y “homeschooling”. Ademas di esaki, a dialoga tocante HIAS Aruba, cual ta un organisacion cu ta atende cu personanan indocumenta. Actualmente ta atendiendo un asunto unda cu hobennan cu gradua di scol secundario cu no tin un status legal, no por haya nan diploma. Pues, hunto ta buscando un forma pa soluciona e asunto aki. Fuera di esaki, a dialoga tocante BSN nummer, cual ta un logro grandi pa Aruba. Finalmente, un topico importante cu a trata durante e encuentro ta e Doorlichting Rapport cu dia 31 di maart 2023, manera a acorda cu Hulanda mester a tuma un decision tocante maneho di idioma (taalbeleid). Despues di esaki, ta informa Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) y Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) di Hulanda di e decision final cu a tuma tocante maneho di idioma.