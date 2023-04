Secretario General di MEP: I REST MY CASE! MIKE EMAN A “CHANGA” GERLIEN CROES Y RYÇOND SANTOS DO NASCIMENTO MANERA “DOUBLE 6”

Secretario General di MEP a tuma nota di bastante huma den e partido AVP. Ta un secreto publico cu AVP ta pasando den sumomento nan di mas dificil. Un guera interno entre esapatonan bieu y e hobennan riba lista. AVP no tin liderazgo, un grupo ta bringa pa bay noord y e otro grupo ta bringa pa bay zuid. Den tur e bringamento aki, Mike Eman a crea un “set up” y traha un buraco pa e esnan jong cay aden y ata awo AVP completo na candela.

Origen di e problema interno ta caso Tafonelli:

La Reina del Sur Gerlien Croes hunto cu Profesor JirafalesRyçond Santos do Nascimento a subi e cabay di troya y manera “llanero” solitario a ranca bay pa husga Eddie Briesenpa purba score politicamente. Mike Eman y AVP a “set nan up”. Pues, a prepara nan pa nan bay faya y pasa berguensapublicamente. Asina Gerlien La Reina del Sur y Ryçond ta pa casi dos luna den prensa cu e ley cu a bay Parlamento di Aruba den caso Tofanelli ta un ley pa scapa Eddie Briesen.Papiando un cantidad di disparate den prensa culpando EddieBriesen di algo cu no ta berdad, mirando cu tur documento ta ilustra di no ta asina y segun e veredicto di Hoge Beroep, undacu tres (3) hues a papia hopi cla. Pero La Reina del Sur y Ryçond a keda culpa hende inocente y bende pueblo algo cu no ta. E sapatonan bieu di AVP tur tabata den ministerraad naaña 2016 y tabata na altura cu NO ta bay cassatie. Alabes,nan tabata sa bon bon cu gobierno di AVP a scoge pa yega naun “settlement” cu Tofanelli (nada di haber cu Eddie Briesen). Aki cos a rementa!

Den Parlamento di Aruba a “Changa“ Gerlien y Ryçond manera double 6:

Durante e reunion den Parlamento di Aruba, Mike de Meza y AVP a changa Gerlien y Ryçond na un forma cruel. Momentoainda Gerlien y Ryçond ta sali papia di e ley pa scapa EddieBriesen purba di score riba un redo y engaño sin kisas a hayatur documento pa lesa, Mike de Meza ta sali publicamentesplica cu riba e consehonan cu el a ricibi y cu a wordo trataden ministerraad, el a tuma un desicion pa NO sigui cu e casodi Tofanelli pa Cassatie, pero pa yega na un “settlement”.Hasta Mike de Meza a yama e caso aki un persecucionpolitico. Pues, un baño di awa friu pa Gerlien y Ryçond. Ailustra tur documento pa yega na tal desicion. Unico cos cu Gerlien y Ryçond a sali bisa ta cu ta awo nan a mira e documentonan aki. Tambe, Gerlien publicamente a bisa: “I rest my case!”. Hustamente, e “settlement” aki ta e ley cu ta wordotrata den Parlamento di Aruba den e momentonan ey. Pues, tur pero tur e sapatonan bieu, manera Mike Eman, Mike de Meza, Dowers, Benny Avestruz Sevinger tabata sa bon bon di esaki y a laga Gerlien cu Ryçond trompica y laga nan bay pasaberguensa. Ta aki Ryçond a sali yama Mike de Meza pa estupido publicamente. Partijraad di AVP siman pasa tin gueray awo ta en busca di un lider. Banda di esaki, Paul Croes di AVP ta cera y awo dia 14 di april proximo, Benny Sevinger lo tende su sentencia cu e tambe lo mester bay 4 aña pariba. Cos no ta rooskleurig den AVP, pero nos lo laga e parti interno pa nan mes resolve. Un cos ta sigur cu e sapatonan bieu a “changa” e hobennan manera ta “changa double 6”!