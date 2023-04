OM ta bay retira apelacion den caso asesinato di Poentje Castro

Ministerio Publico di Aruba a dicidi pa retira e apelacion contra e absolucion (vrijspraak) di e sospechoso A.J.R. den e asesinatodi John A. ‘Poentje’ Castro riba 22 di december 2010.

Corte den Prome Instancia a duna R. vrijspraak riba 24 di mei2022, casi 12 aña despues di morto di Castro, debi na falta di prueba. Ministerio Publico a bay den apelacion contra e decision aki di Huez, pero awor, despues di a bolbe studia e sentencia, Ministerio Publico a dicidi pa conforma. E motibo pa esaki ta cu e dossier actual no tin suficiente punto di referencia pa por yegana pruebanan legal y convinciente den e caso. E caso ‘Apollo’ lo keda un cold case y si na cualkier momento den tempo surgi mas prueba, lo wordo habri di nobo.

Ministerio Publico a reuni awe cu famia di difunto Castro y a pone nan na haltura di e decision.

E homber A.J.R. ta sirbiendo acualmente un castigo di prison den un otro caso

OM gaat hoger beroep intrekken in moord Poentje Castro

Het openbaar ministerie heeft besloten om het hoger beroep in te trekken tegen de vrijspraak van de verdachte A.J.R. in de moord van John A. ‘Poentje’ Castro op 22 december 2010.

R. werd op 24 mei 2022, bijna 12 jaar na de dood van Castro, door het gerecht in eerste aanleg vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Het OM stelde toentertijd appel in, maar heeft nu, na nadere bestudering van het vonnis, besloten om in de beslissing van het gerecht te berusten. De reden hiertoe is dat het huidige dossier onvoldoende aanknopingspunten biedt om in deze zaak tot het wettig en overtuigend bewijs te komen. Apollo blijft een cold case en zal, als er op enig moment bewijsmiddelen bij komen, worden heropend.

Het OM is vandaag in gesprek gegaan met de nabestaanden van dhr. Castro en heeft hen van deze beslissing op de hoogte gesteld.

De man R. zit momenteel een gevangenisstraf uit vanwege een andere zaak.

