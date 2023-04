Caso ‘Flor’: violencia na lugar publico

Posted in

Corte den prome instancia a cera awe e tratamento di e casopenal contra cuatro sospechoso cu ta wordo acusa di a cometeviolencia den publico. Ta trata aki di Y.T.M. (22 aña) y K.H.W. (27 aña) y e rumannan N.R.W.W. (33 aña) y A.C.D.W. (34 aña).

E sospechosonan aki ta wordo acusa di a usa violencia den AziaRestaurant na Palmbeach riba 14 di november 2021, caminda a tira cu stul, boter y glas y a causa destruccion den e establecimento hopi bishita aki. E sospechoso T.M. ta wordoademas acusa di a herida un trahador di e restaurante seriamentecu un boter.

Ministerio Publico a exigi contra e sospechoso T.M. 230 ora di trabao pa comunidad plus un castigo di prison condicional di 3 luna cu un tempo di prueba di 2 aña.

Contra e sospechoso N.W. fiscal di husticia a exigi 176 ora di trabao pa comunidad y un castigo di prison condicional di 1 lunamas 2 aña di tempo di prueba y contra e sospechosonan K.W. y A.W. 148 ora di trabao pa comunidad y 1 luna di castigo di prison condicional plus 2 aña di tempo di prueba.

Fiscal di husticia a enfatiza den su rekisitorio cu e caso aki, cu ta conoci como ‘Flor’, tabatin gran impacto riba comunidad y pora resulta hopi malo pa e imagen di Aruba como destinacionturistico safe. E restaurant ta keda cerca di e asina yama highrisehotels y tabata sirbiendo na e momento ey tanto huespednanturista como localnan. E pelea a hiba na caos y panico bao di e huespednan, bao di cual tabatin tambe muchanan. Fiscal a bisaawe cu ta un milagro cu no a cay mas herido e anochi ey.

Huez lo dicta sentencia riba 21 di april venidero.



Zaak ‘Flor’: openlijke geweldpleging

Het gerecht in eerste aanleg heeft vandaag de behandeling afgesloten van de zaak tegen een viertal verdachten die van openlijke geweldpleging worden beschuldigd. Het betreft Y.T.M. (22 jr.) en K.H.W. (27 jr.) en de gebroeders N.R.W.W. (33 jr.) en A.C.D.W. (34 jr.).

De verdachten worden verweten dat zij op 14 november 2021 geweld hebben gebruikt in Azia Restaurant te Palmbeach, waarbij met stoelen, flessen en glazen is gegooid en vernielingen zijn aangericht in het drukbezochte etablissement. De verdachte T.M. wordt daarnaast ten laste gelegd dat hij een medewerker van het restaurant ernstig heeft verwond met een fles.

De officier van justitie eiste tegen de verdachte T.M. een werkstraf voor de duur van 240 uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van 2 jaar. Tegen de verdachte N.W. eiste het openbaar ministerie een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van 2 jaar. Tegen de verdachten K.W. en A.W. werkstraffen van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand met een proeftijd van 2 jaar. De tijd dat de verdachten in voorarrest hebben gezeten wordt in mindering gebracht op de werkstraffen, zo gaf de officier van justitie aan.

De officier van justitie benadrukte in haar requisitoir dat deze zaak, die bekend staat als ‘Flor’, grote impact heeft gehad op de samenleving en uiterst negatief had kunnen uitpakken voor het imago van Aruba als een veilige toeristische bestemming. Het restaurant bevindt zich nabij de zogenaamde ‘highrise’ hotels en bediende op dat moment zowel toeristen als lokale klanten. De vechtpartij veroorzaakte chaos en paniek onder de vele gasten, waaronder zich ook kinderen bevonden. Volgens de officier van justitie mag het een wonder heten dat er niet meer personen die avond gewond zijn geraakt.

De rechter doet op 21 april aanstaande uitspraak.