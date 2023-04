2.200 kilo di cocaína den tres dia

Zr.Ms. Holland a drenta den accion cuater biaha den tres dia. 4 Go Fast, den cual tabata transporta cocaina, a ser descubri pa e avion patruyero di Guarda Costa di Caribe. Danki na un bon y liher comunicacion, Zr.Ms. Holland inmediatamente a drenta den accion y a nabega den direccion di e Go Fastnan.

E helicopter di Guarda Costa Americano cu tabata abordo di e Zr.Ms. Holland, hunto cu 2 boto rapido di intercepción hulandes, a dirigi na e narcotraficantenan. Den dos di e 4 Go Fastnan, e contrabandistanan a rindi nan mes inmediatamente. E tripulacion di e otro 2 Go Fastnan a rindi nan mes despues di cu a los tiro di advertencia.

Un total di 10 sospechoso a ser deteni. Nan a ser transferi na na Guarda Costa Americano y lo ser procesa pa e autoridad Americano como tambe e droga a ser destrui na Merca. Zr.Ms. Holland ta e boto staciona den Caribe desde October di aña pasa. Cu e interceptacion di e 2.200 kilo di cocaína, awor tin casi 13.000 kilo di droga intercepta na su nomber.