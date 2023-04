Riba ‘Bierna Santo’ no tin sorteo E sorteo di Mini Mega siman aki lo ta diahuebs Dialuna tambe lo ta un dia liber

ORANJESTAD, Aruba – 5 di april 2023: En conexion cu Bierna Santo, lo no tin sorteo di Lotto, E Loteria di Aruba y oficinanan di principal na Playa y San Nicolas lo ta sera riba diabierna 7 di april y consecuentemente a dicidi di pone e sorteo di Mini Mega riba diahuebs 6 di april. E jackpot a bira 270 mil florin cu Mini Mega y cu solamente 2 florin mas bo tin chens di gana un total di 370 mil florin cu Mega Plus diahuebs awo. Ta corda hungadornan pa cumpra nan Lotto trempan, pa evita cu ta keda for di e sorteo y como tal, keda for di e chens di cambia nan bida cu Lotto, E Loteria di Aruba.

Riba dialuna 10 di april tampoco lo no tin sorteo y oficinanan di Lotto tambe lo ta cera. Diamars 11 di april Lotto tey bek cu chens pa cambia bo bida por completo cu su weganan.

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana. Tambe lo por hunga Lotto Online door di bishita: bit.ly/3oIz5K9 pa por registra. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.