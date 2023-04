Minister Endy Croes: EXITOSO EAGLE IN COLOR KIDS & YOUTHRUN & WALK ORGANISA PA DI 3 AÑA CONSECUTIVO

Posted in

PROME EDICION DI 5 KM PA ADULTO

ORANJESTAD: Diasabra ultimo, tabatin e di tres evento diEagle in Color Run & Walk. Alrededor di 500 persona a participa, tanto mucha como adulto cu a inscribi pa participaden e evento di coremento y canamento y a acudi trempan nae evento di Eagle in Color Run & Walk na e stadion Nadi/Crismo Angela na Santa Cruz, pa sali core den e barionan di Sabana Grandi, Rooi Bosal y bisindario. Minister di Deporte Endy Croes tambe tabata presente pa contribui na e gran evento deportivo aki. E mandatario di Deporte a hiba palabra, deseando tur coredo hopi exito pa yega final y a felicita e organisadonan di Eagle in Color Run & Walk pa organisa un excelente actividad deportivo. Den un ambienteenergico, Minister Endy Croes a duna inicio na e careda. Na final di e careda tabatin entregamento di premio na e ganado- y participantenan. Minister Endy Croes ta aplaudi Eagle 297 Runners y Patrishi Sports Aruba pa e tremendo evento deportivo.