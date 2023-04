Editorial di awe24.com FADA y disgusta pueblo mester wordo informa, ta pa pueblo nan ta traha TOCH????

Mester cambia e nomber di Vocero Policial pa CERO (0) voz policial

Pa basta tempo caba (nos ta papia pa awe24.com pero cada ken ta liber pa check cu nan medionan) nos no tin e previlegio cu cierto medio si a bin ta hayando. Nos colaboradornan ta trahando duro cubriendo susesonan di tur skina pero e hefe encarga cu e seccion vocero policial sea no ta haci su trabao of ta liga na cierto media so y ta ignora pa no bisa boycotia awe24.com. Debi na esaki awe24.com a tuma e decision pa NO PUBLICA NADA di e oficina di vocero policial cu exepcion di vocero suplemente Liliana Rasmijn cu si ta haci su maximo esfuerzo aunke tin ora berdaderamente no por of no tin e informacion. Na 2 ocasion nos a purba di contacta alto comisario pero te ainda no a logra un cita. Na nos opinion si bo no gusta of no por haci un trabao …… DONDER OP! Cla y raspa!