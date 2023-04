Wardacosta lo bai hasi controlnan durante Semana Santa / Controles van de Kustwacht gedurende het Paasweekend

Posted in

Wardacosta lo bai hasi controlnan riba lama durante Semana Santa, meta di e controlnan aki ta pa garantisa orden publico.

Wardacosta ta informa doñonan di boto y seadoo pa tene cuenta pa nan tin nan documentonan valido na bordo cual nan ta nan: ‘keuringskaart’, ‘registratiekaart’, ‘vaarvergunning’ y e ‘vaarbewijs’ di e capitan, mester tin sufisiente vest di salbabida abordo abase di e permit di e boto, no por bai ku dimas pasahero abordo di e boto pa evita situacion peligroso, ademas mester tin señal y fluit na bordo. Lo tin control riba tur e asuntonan aki di boto dor di Wardacosta. Importante ta pa informa famia unda bo ta bai ku bo boto pa na momento di un situacion peligroso, famia sa unda bo ta. Ta bon pa botonan tin un lifering y importante pa botonan tin nan anker ku sufisiente kabuya na bordo. Wardacosta lo tei ku diferente di su Metal Shark nan durante Semana Santa riba lama y tambe algun seadoo pa asina nos por hasi e parti di vigilancia y brinda seguridat den colaboracion ku nos otro partnernan manera Maritieme Politie. Area nan cual Wardacosta lo vigila na Aruba ta Sanicolas, Rifnan, Arashi, Eagle Beach, Nortkant y otro parti nan caminda Wardacota lo pasa pa vigila y zorg pa seguridat riba lama.

Wardacosta ta avisa tur doño di boto pa laga hasi mantencion na nan boto. Zorg pa bo tin sufisiente medionan di seguridat y ekipo di rescate na bordo, tal manera: zwemvest, EHBO kit, sufisiente awa, aparato pa paga candela, radio VHF of telefon celular ku bateria full carga. Evita ku bo boto ta daña na caminda y kubo haña bo den un situacion peligroso riba lama ku bo boto y bo pasaheronan. Den caso ku bo mester di yudansa, bo por yama Wardacosta riba e number 913 of Whatsapp 005999 510 0913.

Controles van de Kustwacht gedurende het Paasweekend

De Kustwacht voert dit Paasweekend controles uit op zee. Het doel van deze controles is om openbare orde en veiligheid op zee te garanderen. De controlepatrouilles worden met onder andere de Maritieme Politie uitgevoerd.

De Kustwacht informeert boot en seadoo (waterscooters) eigenaren om rekening te houden met het aan boord hebben van alle geldige documenten zoals: keuringskaart, registratie kaart, ‘vaarvergunning’ en ‘vaarbewijs’ van de kapitein; er dienen genoeg zwemvesten aan boord te zijn op basis van de bootvergunning en er mogen niet teveel passagiers aan boord zijn, dit om gevaarlijke situaties op zee te voorkomen. De Kustwacht adviseert booteigenaren om ook een ‘lifering’ aan boord te hebben en dat boten een anker aan boord hebben met genoeg touw.

Licht altijd uw familie in waar u naar toe gaat met uw boot. Bij gevaarlijke situaties is uw familie op de hoogte waar u zich bevindt en kan hulp snel bij u zijn. Gebieden waar controles in het Paasweekend worden uitgevoerd zijn o.a. Sanicolas, de rifgebieden, Arashi, Eagle Beach, Noordkant en andere zijn locaties waar de Kustwacht langs vaart.

De Kustwacht adviseert alle booteigenaren om hun boot regelmatig te onderhouden. Zorg dat u genoeg veiligheids- en reddingsmiddelen aan boord heeft zoals: zwemvesten, zaklantaarn, EHBO kit, genoeg water, brandblusser, VHF radio of een opgeladen mobiele telefoon. Voorkom pech onderweg en een gevaarlijke situatie op zee met uw boot en uw passagiers. In het geval u hulp nodig heeft kunt u met de Kustwacht bellen op het nummer 913 of Whatsapp 005999 510 0913.