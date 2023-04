Wardacosta ta intercepta boto cu droga y 5 hende homber / Kustwacht onderschept boot met aan boord 5 mannen en drugs

Dialuna ultimo den oranan di anochi Wardacosta den bon coperacion cu Cuerpo Policial Aruba a detecta un boto drentando awanan territorial di Aruba den direccion di Rodgers Beach. Mesora Wardacosta a dirigi un di su botonan Metal Shark cu a logra intercepta e boto cu tawata tin intencion pa drenta Aruba cu droga na bordo.

Abordo di e boto tawata tin 5 hende homber, di cual 4 di nacionalidad Venezolano y un Colombiano. E hombernan riba e boto tawata tin 4 bulto cu tawata contene bastante droga. E personanan a ser entrega na Cuerpo Policial di Aruba y e caso ta den investigacion.

Pa por sigui garantisa seguridad na nos fronteranan Wardacosta ta traha den bon cooperacion cu su partner nan cual nan ta, Cuerpo Policial Aruba, Douane, Guarda nos Costa y Imigracion pa combati tur forma di criminalidad.

Kustwacht onderschept boot met aan boord 5 mannen en drugs

Afgelopen maandagavond heeft de Kustwacht in goede samenwerking met het Korps Politie Aruba (KPA) een verdachte vaartuig op zee gedetecteerd dat richting Rodgers Beach voer. De Kustwacht heeft direct een Metal Shark patrouilleboot naar het verdachte vaartuig gedirigeerd, die het vaartuig heeft onderschept. Aan boord van het verdachte vaartuig bevonden zich 5 mannen, waarvan 4 mannen met de Venezolaanse nationaliteit en een Colombiaan. De mannen hadden grote hoeveelheid drugs in 4 drugsbalen aan boord. De 5 mannen zijn aan het KPA overgedragen en de zaak is in onderzoek.

De justitiële ketenpartners, Kustwacht, Korps Politie Aruba, Guarda nos Costa en Immigratiedienst op Aruba blijven nauw samenwerken in de strijd tegen de criminaliteit.