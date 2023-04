Minister Endy Croes: TA PREMIRA CU PA FIN DI MEI E SCOLNAN DI DPS LO TA RIBA UN SOLO SISTEMA DI “CLOUD”

ORANJESTAD: Recientemente, Minister Endy Croes a reuni cu Sr. Gildward Maduro, kende ta e persona encarga cu e Proyecto di Data. A base di recomendacion uno (1) di e Doorlichting Rapport a inicia e proyecto aki den e luna di april di aña 2022. Sr. Maduro ta trahando riba e sistema di Leerlingvolgsysteem (LVS) pa tur scol di Dienst Publieke Scholen (DPS) na Aruba y conecta tur riba un solo sistema via “cloud”. Manera ta conoci, algun “schoolbestuur” e.o.Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA) tin e sistema LVS, pero esaki no ta conecta cu sistema di Gobierno di Aruba ainda. Den e caso di DPS, tin algun scol cu tin un sistema via “cloud”, pero hopi cu no tin ainda. Pues den cuadro di esaki, a contrata Sr. Maduro pa pone tur 20 scol di DPS riba un solo sistema. Durante e reunion aki, Sr. Maduro a trece un “update” di e trabou cu e ta haciendo y a informa cu pa fin di mei di e aña aki mayoria di e scolnan di DPS lo tin un sistema via ”cloud”. Despues di esaki, ta prepara pa e siguiente stap cu ta pa entrega e data di tur e “schoolbesturen”na Departamento di Enseñansa pa asina tur 85 scol na Aruba ta riba un solo sistema, esta ‘Open Emis’. Pues, un bon reunion y riba un bon caminda pa e mehoracion di enseñansadi Aruba den su totalidad.

