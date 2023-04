MINISTER ENDY CROES TA FELICITA E 11 GRADUADONAN DI MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION

ORANJESTAD: Recientemente, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a asisti na Capstone fair 2023 na Harbour House Aruba. Un evento special, unda cu a celebra cu diesun (11)docente den diferente nivel di enseñansa, a haal nan Master of Science in Education (MSE) aki na Aruba. E estudio aki tabata un combinacion y colaboracion di Instituto Pedagogico Arubano (IPA) y Wayne State College. E team di Wayne State College tabata presente na Aruba y a duna un presentacion di diferente trabou innovativo. E mandatario di Enseñansa ta indica cu e dos añanan di preparacion di e estudio aki ta ehempel bibo di e cuater (4) C nan di habilidad di siglo 21, cual ta para pa comunicacion, colaboracion, pensamento critico (critical thinking) y creatividad. Minister Endy Croes ta gradici Minister Plenipotenciario Joselin Croes na Washington cu cinco aña pasa a haci e prome contactonan cu Wayne State College y a logra firma un MoU, cual a resulta den un bunita oportunidad pa Aruba. Masha danki na IPA, na e ekipo di Wayne State College, esta “Dean of School of Education and Behavioral” dr. Nick Shudak, “Mentor for Facilitators y Community Program Coordinator” dr. Johanna Barnes, dr. Kim Linduska di e “Higher Learning Commission”, Gobierno di Aruba y na tur esnan cu a haci esaki posibel. Pa finalisa, Minister Endy Croes ta felicita e 11 docentenan aki cu a logra nan Master of Science in Education y ta indica di ta hopi orguyoso di nan.

