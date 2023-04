Minister Endy Croes: STADION NADI CROES CRISMO ANGELA TA E PROXIMO Ayudo ta na caminda pa tur e facilidadnan deportivo cu a wordo maltrata pa AVP

ORANJESTAD: Minister Endy Croes a tuma nota cu algun periodista liga na partido AVP, kendenan a strica 8 miyon di placa di pueblo durante aña 2010 pa 2017 ta riba un gira pa purba trece negativismo den publicidad di loke cu nan propio Gobierno a causa. Awo, kier purba crea un persepcion cu ta bou di gobernacion actual esaki a bira asina, pero nos tin tur cos documenta y ta den pleno plan di rescata, mantene y renoba tur parkenan deportivo.

AVP a maltrata deporte y facilidadnan:

Desde october 2009 pa november 2017 AVP tabata na mando. Durante e periode aki AVP a nombra diferente candidato y campañadonan di AVP den diferente directivanan entre otro,na FFD y FLPD. Despues cu gobernacion a cambia na 2017, e Minister di turno no a logra ricibi cooperacion di campañadonan di AVP den “bestuur” unda lamentablemente no por a haci mucho como cu AVP a keda den posicionnan clave den deporte y e vision desea di e Minister nobo no por a wordo ehecuta. Desde october 2021, a logra cuminsa cambia diferente miembronan den FFD y FLPD y poco poco a logra inventarisa e situacion real unda a wordo confronta cu e tristo realidad. Nos facilidadnan deportivo ta den deterioro total. Realidad puro y berdad. No tabata existi un plan di mantencion di facilidadnan. Berdad tambe ta cu desde 2016 nos unico (2) dos stadionnan di futbol ta afgekeurd y ningun wega internacional tampoco clasificatorio por a tuma luga na Aruba. Tristo berdad tabata cu desde 2016 tur “home games” di seleccionnan di Aruba manera U14 en adelante y tur seleccionnan masculino y femenino mester a huur stadion den exterior manera na Curaçao y Florida pa cumpli cu e schedule di CONCACAF. Otro facilidadnan tabata totalos manera Jaburibari, Stadion Nadi Croes Crismo Angela, Simeon Antonio, Yara, Mabon, Frans Figaroa, Joe laveist, Palo Marga sin conta e veldnan di otro Sport Verenigingnan. Tristo pero berdad, tur tabata sclama pa atencion. Ni un simpel bombio pa iluminacion nan no tabata haya. Durante aña 2022 a cuminsa duna atencion mesora pa alivia e dolor mientras tabata trahando un plan completo cu lo bay wordo ehecuta. Cu hopi creatividad a logra duna hopi ayudo den temponan financieramente dificil.

Ayudo a wordo brinda na e siguiente canchanan den corto tempo:

Veld di Flatstone, Aruba Juniors, Tanki Leendert, Dragon Hitters, Piscina na Savaneta a logra drecha e luznan y tur ta operacional. Veld di Sabana Grandi, Palo Marga, BMX Streetwise San Nicolas, Centro di Bario Noord a ricibi ayudo pa limpiesa y a haci tur operacional. Veld di Basketball den Sint Maarten Straat na Village San Nicolas ta den pleno renobacion. Piscina na San Nicolas a drecha e pumpnan. Veld Johan Cruyff na Jaburibari a wordo renoba. Daknan na veldnan na Pos Chiquito a wordo baha y renoba completamente. Veld di Nadi Croes Crismo Angela a baha un poste di luz cu no tabata funciona y a drecha esaki y ta den funcion. A mantene y verf e dugouts. Alabes den luna di juni proximo e compania di yerbe artificial lo ta na Aruba pa drecha e “batting box” area y rond di e basenan cu mester cambia e yerbe pa uno nobo. Tambe tin un compania cu ta terminando arkitectura pa un “signage” grandi banda di caminda cu nomber di e stadion aki. Stadion Guillermo Prospero Trinidad na Dakota ta den pleno renobacion y remodelacion total y pronto den 2023 Aruba lo tin un cancha di futbol certifica unda tur weganan internacional y clasificatorio lo tuma luga bek na Aruba. Frans Figaroa cu pa añas tabata draai riba (3) tres poste di luz, a logra drecha esun di cuater y esaki ta den funcion bek cu (4) cuater poste di luz manera mester ta. Loke ta Palo Marga den aña 2023 lo instala (26) bintiseis poste di luz pa asina ilumina e pista cu desde 2010 ta sin luz. Luznan ya caba a yega Aruba y otro siman e postenan di luz ta wordo transporta y entrega na Palo Marga. Trabounan a inicia na veld di Mabon cual dentro di poco tambe lo ta operacional. Tur esakinan den apenas 1 aña y mei esta 18 luna den funcion como Minister di Deporte. Sigur gradiciendo Gabinete Wever – Croes II pa e oportunidad. Tin hopi mas na caminda. Cu amor y determinacion nos lo logra hopi pa deporte den e añanan nos dilanti. Locual AVP a destrui nos ta construyendo bek cu e deseo, disciplina, dedicacion y determinacion.