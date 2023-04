Secretario General di MEP: AQUANNETTE NO TA DI CONFIA! Parlamentario Gunn a brasa corupcion y a sinta den scochi di Benny Avestruz

Secretario General di MEP, a tuma nota con ultimo lunanan MAS y MAS Parlamentario di partido MAS, Sra. Gunn tin e corupciondi AVP duro brasa.

Benny Sevinger ex Minister di AVP tin un sentencia pendientediabierna awo, 14 di april. E sentencia aki ta den cuadro di e casoAvestruz unda Benny Sevinger a comete corupcion di marcamayor mal uzando su poder como ex minister di AVP pa bendemasha hopi tereno y asina hunto cu amigonan di cerca a biramiyonario. Mester recorda pueblo cu Benny su amigonan maneraLeoncita di Canal 90

(haci mi miyonario), Susebeek (padrastro di Gerlien Croes), Gaby Werleman ex candidato di AVP y consehero di Benny pa nombraalgun tur ta meti den e caso di mas grandi den historia di corupcion di pais Aruba. Pesey siman aki, ta un siman determinante pa tanto Benny Sevinger, Mike Eman y AVP.

Locual ta hopi straño ta e silencio di Sra. Aquannette Gunn riba e caso aki:

Sra. Aquannette Gunn, un politico di panlefi kende te awe no a cuestiona ni caso IBIS, ni caso Avestruz y no kier duna ni sikieraun opinion riba casonan di corupcion di AVP. Prome Minister di Aruba a reta Sra. Gunn varios biaha publicamente durante reunion publico momento a trata presupuesto di pais Aruba. A mencionasu nomber y a rete pa E pidi “persoonlijk feit” pa e por vocifera suopinion pa pueblo sa ki banda e ta para. Lamentablemente, Sra. Aquannette Gunn a scoge pa keda keto, pasa pa chambon, kitacara baha cabes y no haci uzo di su derecho pa duna un opinion. Minister di Enseñansa y Deporte riba e mesun dia a haci igual. Durante reunion publico na 4 ocasion a menciona AquannetteGunn su nomber retando Sra. Gunn pa e por duna un opinion ribae corupcion Avestruz y IBIS esta di Benny y Paul ambos ex minister nan di AVP. Igualmente Sra. Aquannette Gunn a bahacabes y no kier papia nada di Benny y Paul. Aki por a constata cu Sra. Aquannette Gunn ta brasa corupcion y ta prefera di brasaBenny y sinta den su scochi en bes di para pa pais Aruba. Weldiabierna awo, lo tin veredicto y Sra. Aquannette Gunn por contacu publicamente nos lo bolbe rete riba e asunto aki. Berguensa di mundo momento un representante di pueblo ta brasa corupcionsolamente pa sostene oposicion pa trata na mustra un “block” di 10. Esaki ta un politica barata cu Aruba no mester. Politiconanasina ta politico di panlefi y Aquannette ta uno di nan.

Sra. Aquannette Gunn no ta hende di palabra y no ta di confia:

Manera a compronde cu na scol nan tabata hopi contento ora el a scoge un otro carera pa subi lista politico. E rason aki nos no nahaya sa pakico scol tabata asina contento cu Sra. Gunn a bay, peronos lo averigua. Locual si ta fidedigno ta cu Aquannette no tahende di palabra y no ta di confia. Den partido MAS tur e candidatonan a firma un acuerdo cu nan lider a defini cu esun cu saca mas voto lo drenta Parlamento. Despues di eleccion pueblo a tuma nota con haragan Gunn ta. Solangel candidato number 4 ribalista di MAS a saca 189 voto y ta e di dos “vote getter” di dichopartido. Pues, segun e documento cu Gunn mes a firma ta Solangel mester a drenta Parlamento. Sra. Aquannette Gunn a saca apenas 77 voto como number 2. Esta 4114 menos voto cu e candidato prome cune riba lista. Asina mes Sra. Gunn a pleitaformalmente pa kibra e documento cu e mes a firma pa no reconoce y kier uza e derecho pa e mes drenta Parlamento. Pues, esaki ta papia hopi caba di caracter di un persona. Banda cu Sra. Gunn tin corupcion duro brasa, Sra Gunn no ta di confia at all.