MINISTER ENDY CROES A REUNI CU DIRECTIVA DI ARUBA SPORT UNIE (ASU) UNDA A TRATA DIFERENTE PUNTO NA INTERES DI DEPORTE

ORANJESTAD: Diamars atardi, Minister di Deporte Endy Croes a reuni cu presidente di ASU, Sra. Soraida Boekhoudt y dos miembro di directiva; Sra. Jos Maduro y Sr. Hubert Solagnier unda a trata di diferente topico. Directiva ASU a presenta nan vision y tabata desea di haya un “update” di e vloer di Centro Deportivo Libertador Betico Croes. Manera ta conoci, durante pandemia Centro Deportivo Libertador BeticoCroes a wordo uza como centro di vacunacion y a acorda cu Gobierno di Aruba lo percura pa renobacion di e vloer.

Minister Endy Croes a indica cu e directiva anterior di ASU a laga kibra a vloer y actualmente Centro Deportivo LibertadorBetico Croes ta for di uzo. Mandatario di Deporte ta en esperadi un conseho final di Directie Financiën, pa asina por brindae ayudo financiero na ASU. Mandatario di Deporte a enfatisacu ohala prome cu fin di luna di juli e vloer ta completamentedrecha. Banda di esaki, directiva nobo di ASU a dunaMinister Endy Croes un “update” di con nan haya ASU. Unmaneho hopi deteriora cu e directiva anterior a laga atras pa e directiva nobo.

Mester agrega cu ASU a inicia bek cu ‘import duties’, esakitabata existi, pero no a wordo practica manera debecer. Esaki ta encera cu tur federacion cu ta afilia na ASU cu ta cumpranan materialnan di deporte den exterior y ta cu percura pa nan factura wordo poni riba nomber di ASU, ora cu materialnan di deporte yega Aruba, nan no mester paga impuesto. Un otropunto cu directiva di ASU a informa Mandatario di Deporte ta cu nan tin problema cu e dak di Centro Deportivo LibertadorBetico Croes cu ta lek. E dak a wordo drecha anteriormente y e no a keda bon como tal nan ta bezig pa yega na un solucionpa e dak. Directiva di ASU a indica cu tin problema cu un di nan airco. Tin basta trabou pa wordo haci. Concluyendo, Minister Endy Croes a indica cu e tabata un bon reunion y tin desaroyonan nobo pa cu ASU.