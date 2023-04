Posted in

Comercio den Oranjestad a ser MATA pa Aruparking aparentemente un desicion descabeya pa asina cierto magnatenan apodera di edificionan anto pa despues disolve Aruparking. Esaki no por! Nan no ta doño di e camindanan y e desicion pa ranca placa di pueblo abusivamente no ta aceptable. Na e mesun manera aki Palm Beach Plaza a mata su mes! Pone hende pa paga pa parkeer. Un abuso total. Awor Oranjestad lo caba di desangra! Wak apenas tin negoshi habri y awor ta caba di sera TUR!