CIFRANAN TA CONOCI: DEN 2022, TOURISM RECEIPTS A CONTRIBUI CU 4.4BIYON FLORIN DEN NOS ECONOMIA, ILUSTRANDO UN CRECEMENTO DI 18% COMPARA CU 2019 Y MAART 2023 A CONTA CU UN CRECEMENTO DI 2% DEN CANTIDAD DI BISHITANTE STAYOVER, COMPARA CU 2019.

TOURISM RECEIPTS 2022

Tur kwartaal Banco Central ta observa e Tourism Receipts (TourismCredits), cu ta mustra e cantidad di placa cu turismo ta trece pa nos economia. A.T.A. a pone como meta pa yega recuperacion di 95% pae indicador aki den 2022. Recientemente Banco Central a publica e cifranan di e ultimo kwartaal di 2022. Esaki ta ilustra un recuperaciondi 118% den Tourism Receipts na 2022 compara cu 2019.

Mester enfatisa e importancia di e indicador aki pa loke ta trata recuperacion di nos turismo, mirando cu e ta un di e indicadornan cuta ilustra no e cantidad di bishitante cu a bin Aruba, pero e cantidad di placa cu a wordo genera a traves di nan bishita. Tourism Receiptsta e entrada directo genera pa medio di turismo y ta exclui e entrada indirecto cu Aruba su economia ta genera danki na e industria turistico.

MAART 2023 DEN COMPARACION CU 2019 y 2022

Den luna di maart 2023 nos destinacion a ricibi un total di 109,295bishitante “stay-over”. Si compara luna di maart 2023 cu maart 2019 – cu tabata e ultimo aña normal di turismo, por mira cu Aruba a recupera 102% di locual a wordo ricibi na maart 2019, cu ta indica un crecemento di 2%.

Si compara maart 2023 cu maart 2022 por wak un recuperacion di 114% cu ta indica un crecemento di 14%.

MERCADONAN Y CATEGORIANAN DI ACOMODACION

Den maart 2023 84.8% di e total di e bishitantenan “stayover” paAruba a bishita for di Norte America, 5.7% a bishita for di Europa, 7.2% a bishita for di Latino America y 2.3% tawata procedente di otro partinan di mundo.

Mirando e categorianan di acomodacion, den maart 2023 36.6% di bishitante a keda den hotelnan High-rise, 8.9% a keda den hotelnanLow-rise, 25.2% a keda den Timeshare y 29.3% a keda den otro tipo di acomodacion, conoci tambe como vacation rentals.

VACATION RENTALS

Ta importante pa menciona cu A.T.A. tin acceso na un plataformaunda por wak e cantidad di cas, apartamento y villas cu ta wordo uzacomo vacation rentals como tambe e prijs averahe pa anochi, e ocupacion y un calculacion di e entrada cu esakinan ta genera.

Si compara maart 2023 cu maart 2022 por wak cu e prijs averahe di e acomodacionnan aki a crece cu 12%, for di un prijs averahe di $237pa anochi na maart 2022 pa un prijs averahe di $266 na maart 2023. Si compara maart 2023 cu maart 2019, por wak cu e prijs averahe di e acomodacionnan aki a crece cu 45%, for di un prijs averahe di $184pa anochi na maart 2019 pa un prijs averahe di $266 na maart 2023.

Si compara maart 2023 cu maart 2022 por wak cu e ocupacionaverahe di e acomodacionnan aki a disminui cu 1 punto di porcentahe, for di un averahe di 63.7% na maart 2022 pa un averahedi 62.7% na maart 2023. Si compara maart 2023 cu maart 2019 por wak cu e ocupacion averahe di e acomodacionnan aki a crece cu 19.1punto di porcentahe, for di un averahe di 43.6% na maart 2019 pa un averahe di 62.7% na maart 2023.

Den caso di entrada, si compara maart 2023 cu maart 2022 por wakcu e categoria a genera un crecemento den entrada di 24%. Si compara maart 2023 cu maart 2019 por wak cu e categoria a genera un crecemento den entrada di 156%.

Vacation Rentals 2019 2020 2021 2022 2023 ADR $184.00 $200.00 $220.00 $237.00 $266.00 Occupancy 43.6% 35.6% 45.6% 63.7% 62.7% Revenue $7,427,712 $5,312,008 $8,819,847 $15,317,752 $18,982,857 Source: A.T.A. (Transparent)