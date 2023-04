Ex-minister S. condena den caso Avestrus / Veroordeling voor voormalig minister S. in zaak Avestrus

Diabierna Corte den prome instancia a condena ex-minister di Infrastructura di Aruba y actual miembro di Parlamento di Aruba O.B.S. pa un castigo di prison parcialmente incondicionaldi 1 aña, di cual 6 luna ta condicional, pa corupcion y malversacion.

Tempo di prueba ta 3 aña.

Huez a dicidi ademas cu S. ta wordo saca for di derecho electoral y cu ta kita tur derecho di dje pa carga cualkier cargo den servicio di Pais Aruba pa un duracion di cinco (5) aña.

Corte den prome instancia ta considera cu, dor di laga otronancorumpiele, S. a bergonza y debilita gravemente e confianza den un gobierno cu ta actua na un manera integro.

E hecho cu e corupcion aki a bira conoci a resulta den dañograve na e imago di Pais Aruba, dor di cual inversionistanan poraleha di haci inversionnan na Aruba.

S. a ademas usa su fundacion politico pa su mes ganashifinanciero, loke ta atacha e confianza di e ciudadano den politiconan.

Banda di e sospechoso S. seis otro sospechoso a wordo condenapa castigonan parcialmente incondicional.

E sospechoso P.T.A.S., kende tabata ambtenaar di DOW, a wordo condena pa un castigo di prison di 2 aña, di cual 1 aña ta condicional, pa corupcion activo di e ex-minister y labamento di placa.

Corte a pone un condicion particular riba e sospechoso aki y esey ta cu pa un periodo di 3 aña, e no por aplica of obteneopcionnan di derecho di erfpacht comercial bao su mes nomberof bao cualkier otro nomber.

Huez a dicidi tambe cu e suma di placa di 1.3 miyon Dollar cu a wordo confisca na un banco na Corsou y cu ta procedente di corupcion activo, ta keda incauta.

E sospechosonan M.L.A., C.R.M., E.R.W y N.D.N. a wordocondena pa estafa di Pais Aruba pa castigonan di prison di 24 luna, di cual 12 luna ta condicional, y un tempo di prueba di 3 aña durante cual nan no por pidi of obtene opcionnan ribaderecho di erfpacht comercial bao ningun nomber.

Ademas huez a condena e sospechoso M.L.A. pa paga un multadi 50.000 florin y e sospechosonan C.R.M., E.R.W y N.D.N pa multanan di 25.000 florin.

E sospechoso H. a wordo condena pa un castigo di trabao pa comunidad di 80 ora y un multa di 15.000 florin pa corupcion di e ex-minister. E otro cinco sospechosonan a wordo declara liber.



Veroordeling voor v oormalig minister S . in zaak Avestrus

Het gerecht in eerste aanleg heeft vandaag de voormaligminister van Infrastructuur van Aruba en huidig statenlid O.B.S veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf (12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk) vanwege omkoping en verduistering. De proeftijd is 3 jaar. Voorts heeft het gerecht geoordeeld dat S. wordt ontzet uit het passief kiesrecht en dat hem het recht om enig ambt te bekleden wordt ontnomen voor de duur van 5 jaar. Het gerecht heeft daarbij overwogen dat S. door het zich laten omkopen het vertrouwen in een integer handelende overheid ernstig heeft beschaamd en ondergraven. Het bekend worden van deze omkoping levert een ernstige imagoschade op voor het land Aruba waardoor investeerders kunnen worden afgeschrikt om met Aruba zaken te doen. Ook heeft S. zijn politieke stichting gebruikt voor eigen financieel gewin wat het publieke vertrouwen in politici aantast.

Naast de verdachte S. werden zes andere verdachten tot deels onvoorwaardelijke straffen veroordeeld.

De verdachte P.T.A.S., voormalig ambtenaar bij de DOW, werd veroordeeld tot een straf van 2 jaar, waarvan 1 voorwaardelijk, voor actieve omkoping van de voormalig minister en witwassen. De bijzondere voorwaarde die het gerecht hierbij stelt is dat de verdachte S. voor een periode van 3 jaar geen opties kan aanvragen of verkrijgen op commerciële erfpachten zelf of onder welke naam dan ook. De verbeurdverklaring van het geldbedrag van USD 1.3 miljoen dat in beslag is genomen bij een bank in Curaçao en dat afkomstig is van actieve omkoping, acht de rechter passend.

De verdachten M.L.A., C.R.M., E.R.W en N.D.N. werden vanwege oplichting van het Land Aruba veroordeeld tot gevangenisstraffen van 24 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar waarin zij geen opties tot erfpachtrechten onder welke naam dan ook mogen verkrijgen. Daarnaast veroordeelde de rechter M.L.A. tot een geldboete van AWG 50.000 en de verdachten C.R.M., E.R.W en N.D.N. tot geldboetes van AWG 25.000. De verdachte H. werd veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een geldboete van AWG 15.000 vanwege omkoping van de voormalig minister.

Het gerecht sprak vijf overige verdachten vrij.