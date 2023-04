[VIDEO] Chauffeur bao influencia bayendo trabao a bay dal riba rotonde banda di Superfood

Posted in

Diasabra madruga birando mainta a drenta informe di un accidente na e rotonde banda di Superfood na Bubali. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur biniendo for di Bubali bayendo (supuestamente) trabao lo a bay dal basta duro riba e muraya di e rotonde. Debi na e impacto e chauffeur a dal su cabes y resulta herida pero no tabata desea ambulans. Polis a nota cu e chauffeur tabata influencia y ora a pidie pa supla e no por a haci esaki y polis a detene. Vehiculo di transporte a bin buske pa hibe warda di polis.