Ewald Biemans a wordo Exonera y Declara Inocente den Caso Avestruz door di Ministerio Publico y Hues

Aruba, April 15, 2023 – Bucuti & Tara Beach Resort ta orguyoso pa anuncia cu doño/CEO Ewald Biemans, un empresario y ambientalista prominente, a haya vrijspraak completo den caso Avestruz. Na December 2022, Ministerio Publico a pidi pa exonera Biemans, confirmando su inocencia. Riba 14 di April, e hues encarga cu a bin for di Hulanda specialmente pa e caso a reafirma e vrijspraak y vindicacion di Biemans. Esaki ta marca e fin di un periodo dificil pa Biemans, kende semper a mantene su inocencia.

Un capitulo ta cera, mientras otronan ta sigui florece

Mientras Biemans ta refleha riba su experiencia, e ta conta, “Desde cu mi a yega Aruba casi 60 aña pasa, mi a dedica mi bida completo na e isla ki y mi semper a mantene mi mes na e normanan mas halto di integridad. Durante e periodo dificil aki, mi a keda firme den mi inocencia. Mientras e caso aki a impacta mi bida personal y profesional gravemente, mi ta sumamente agradecido di por bisa cu mi ta completamente absolvi y mi por continua cu mi bida.”

Biemans no ta solamente un empleador dedica, pero tambe un ferviente defensor di practicanan di turismo sostenibel, tanto na nivel local como internacional. Bucuti & Tara Beach Resort ta un lider global den e sector hotelero y a ser nombra recientemente entre e Top 25 Hotelnan na Mundo, Top 5 den Caribe, y ta continua di ta e prome y unico Hotel Certifica CarbonNeutral® den Caribe. E ta e prome y unico hotel na mundo cu a gana e prestigioso Global United Nations 2020 Climate Action Award for Climate Neutral Now, caminda United Nations a alaba su programa ambiental y a nombre como un ehempel pa industria turistico cual por wordo replica y expandi facilmente. Esaki no solamente ta eleva e status di e resort, pero tambe ta pone Aruba su nomber riba e escenario mundial.

Biemans su compromiso firme pa desaroyo sostenibel ta extende mas cu solamente e sector turistico. Como miembro orguyoso di varios directiva, e ta aboga incansablemente pa cambionan den politica y reglanan cu ta promove practicanan sostenibel. Biemans su liderazgo ta inclui establece e Comite Ambiental di Hotel y Turismo di Aruba y e ta e iniciador di e programa Sponsor-a-Mile 30 aña pasa. Tambe pa hopi aña caba e ta sirbi riba e Directiva di Parke Nacional Arikok y a traha pa sigura e proteccion di recursonan natural di Aruba.

Ademas di Biemans su esfuersonan profesional, e ta un filantropo dedica kende a funda organisacionnan manera Fundashon Stimami Sterilisami, cual ta subsidia e costo di sterilisacion di cacho y pushi pa asina combati e problema di animalnan di caya di un forma humano. Tambe e la funda The Bucuti Tara – GMC Park, un reserva natural na Noord cu ta cubri 120,000 m2 di tereno eigendom cu el doneer como su regalo na Aruba, hunto cu su amiga, Grete Marie Case. Su meta ta pa conserva e esplendor natural di e region, yen di variedad di flora y fauna, pa futuro generacion por aprecia y disfruta. Entre otro proyectonan, actualmente Biemans ta liderando su team pa establece Bucuti & Tara como e prome resort Net Zero of Carbon Negative den Caribe, cual e carbon sink di e reserva natural lo facilita.