Posted in

Den e caso di e concierto di weekend aki lamentablemente e peticion di permiso pa e artistanan di Colombia conhuntamente cu nan acompañantenan a ser entrega den dos batch respectivamente 2 y 3 dia prome cu e evento.

Pa evita cualkier inconveniencia den futuro DIMAS ta haci un apelacion na tur organisador y promotor responsabel di eventonan cu artistanan of personanan cu lo bin for di exterior pa regla tur procedura di permiso cu anticipacion y no menos cu 10 dia laboral prome cu e evento.