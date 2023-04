MINISTER ENDY CROES TA DESEA WHITNEY GUTIERREZ HOPI EXITO CU SU TESIS

Posted in

ORANJESTAD: Recientemente, Minister Endy Croes a reunicu studiante di Instituto Pedagogico Arubano (IPA), Whitney Gutierrez. Whitney ta den etapa final di su estudio di Maestro di Enseñansa Primario na IPA y ta haciendo un investigacionfinal pa su tesis. E topico di su tesis ta basa riba siñamentosocial emocional (social-emotional learning). Den cuadro di esaki, Whitney a entrevista Minister di Enseñansa Endy Croes pa yuda contesta su preguntanan di investigacion. Siñamentosocial emocional ta e proceso unda ta desaroyaautoconsciencia, autocontrol y e habilidadnan interpersonal cu ta vital pa tin exito na scol, na trabou y den bida. Persona cu tin habilidad social emocional ta mas capaz di enfrenta e desafionan cotidiano y ta beneficia academica-, profesional– y socialmente. Pregunta principal di su tesis ta: Con un maestroof maestra por haci uzo di siñamento social emocional den klas pa yuda mucha homber cu no tin un figura paternal of tin e poco den nan bida y tin cierto actitud problematico of problema social? Minister Endy Croes a duna un splicacionbastante amplio di e vision di Gabinete Wever–Croes II encuanto siñamento social emocional y a señala algunproyecto cu a inicia caba relaciona cu siñamento social emocional. Minister Endy Croes ta contento di por a contribuina e investigacion y ta desea Whitney Gutierrez hopi exito cu su tesis.